حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقرير الأسبوعي للوزارة خلال الفترة من يوم الجمعة ٩ فبراير حتى الخميس ١٥ فبراير ٢٠٢٤.

واختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء تسيير قافلة "معا نستطيع"؛ لتعزيز قيم الولاء والانتماء لدمج أبناء شمال سيناء، بالمناطق النائية الأكثر احتياجا.

وقامت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء من خلال الإدارات التعليمية بعمل لقاءات تثقيفية وترفيهية وتعليمية لمدة 5 أيام، وتنفيذ الأنشطة المختلفة، والمواد الثقافية بالأماكن المستهدفة.

وتم تقديم برنامج متكامل يشمل مهارات، وندوات تثقيفية وطنية، وعرض أفلام تثقيفية، وندوات تعليمية، وترفيهية، بجانب اكتشاف قدرات الطلاب فى الأنشطة المختلفة)

وتضمن البرنامج حضور الطلاب طابور الصباح ومحاضرات تعليمية على مدار الخمس أيام عن المواد الاساسية (لغة عربية، رياضيات، دراسات اجتماعية، علوم، تربية دينية، تربية وطنية).

إطلاق محتوى تعليمي إلكتروني

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على موقعها الالكترونى المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الثاني (المواد التعليمية والتدريبية) في جميع المواد الدراسية المقررة للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثالث الثانوى.

ويتناول المحتوى تقديم المواد التعليمية بأسلوب سهل مبسط وشرح وافٍ للمعارف والمفاهيم الأساسية لكل وحدة دراسية من المنهج الدراسي مع الاستعانة بالأشكال والرسوم التوضيحية فى صياغة خرائط المعارف والمفاهيم التي تساعد الطلاب على الربط بينها، واستنتاج العلاقات بين أجزاء المنهج بشكل ميسر مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب بمستوياتهم المتفاوتة في عملية التحصيل.

وحرصت الوزارة، في إطار المحتوى المقدم، على تدريب الطلاب على حل الاختبارات من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج ، حيث تتنوع هذه الأسئلة لقياس نواتج التعلم المستهدفة بكافة مستوياتها المعرفية من تذكر وفهم بسيط إلى الفهم العميق.

مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة

نظمت الإدارة العامة للتعليم الثانوى مسابقة أوائل الطلبة لمرحلة الثانوية العامة للصف الثالث الثانوي على مستوى المدارس الثانوية العامة الرسمية بالجمهورية للعام الدراسي ۲۰۲۳/ ٢٠٢٤، بالتنسيق مع الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم العام والإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

وأوضحت الوزارة أن تنفيذ مسابقة أوائل الطلبة تتم بالمقر الرئيسي باتحاد الطلاب بالعجوزة وتقسم المديريات إلى خمس قطاعات على النحو التالي: القطاع الأول ويشمل مديريات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والشرقية والغربية) وموعد التصفية من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۰ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٢، أما القطاع الثاني ويشمل مديريات (الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط ) وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۲ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/١٤، أما القطاع الثالث ويشمل مديريات (الدقهلية، والإسماعيلية، وبور سعيد، والسويس، وشمال سيناء وجنوب سيناء)، وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/۲/۱۷ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/١٩، أما القطاع الرابع ويشمل مديريات (بنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والفيوم والوادي الجديد )، وموعد التنفيذ من الاثنين ٢٠٢٤/۲/۱۹ إلى الأربعاء ٢٠٢٤/٢/٢١، وأخيرا القطاع الخامس ويشمل مديريات (قنا، والأقصر، وأسوان، وسوهاج، البحر الأحمر ) وموعد التنفيذ من السبت ٢٠٢٤/٢/٢٤ إلى الاثنين ٢٠٢٤/٢/٢٦.

والجدير بالذكر أن التصفية النهائية ستتم لمدة يومين من الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/۲/۲۷ إلى الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٢/٢٨، وفى اليوم الثالث الموافق الخميس ۲۰۲٤/٢/٢٩ سيتم إقامة الحفل الختامي تحت رعاية وزير التربية والتعليم، وحضور قيادات الوزارة وبدعوة السادة مديري المديريات للفرق للمشاركة في التصفية النهائية، حيث تمنح الفرق الفائزة على مستوى الجمهورية جوائز نقدية، كما سيتم توزيع دروع للمديريات المشاركة في التصفيات النهائية، وكذلك أوشحة على جميع الطلاب المشاركين في التصفية النهائية.

زيارة وزير التربية والتعليم للقليوبية

استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته سير انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة؛ لمتابعة انتظام الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

واستهل الوزير والمحافظ جولتهما بزيارة مدرسة النور للمكفوفين، والتى تتضمن جميع المراحل التعليمية (رياض الأطفال، والابتدائي والإعدادي والثانوي)، ويبلغ عدد فصول المدرسة ١٤ فصلا، وعدد الطلاب بها ٨٨ طالبا وطالبة.

وتفقد الوزير والمحافظ عددا من فصول المدرسة أثناء شرح الدروس بطريقة "برايل"، وتحدث الوزير مع الطلاب حول استفادتهم من المناهج الدراسية، مؤكدا أن هناك مراكز لأوائل الطلاب المكفوفين فى الثانوية العامة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق.

وتوجه الوزير والمحافظ، عقب ذلك، لزيارة المدرسة اليابانية المصرية ببنها، حيث يبلغ عدد الطلاب بها ٣٠٧ طلاب وطالبات، بإجمالى ١٠ فصول، وتضم مرحلة رياض الأطفال، والصفوف الأول والثانى والثالث الابتدائى.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددا من قاعات رياض الأطفال، كما قدم عدد من الطلاب فقرات فنية ترحيبا بزيارة الوزير والمحافظ.

كما تفقد الوزير والمحافظ حصة النشاط الزراعى فى فناء المدرسة، وأجرى الوزير حوارا مع الطلاب حول كيفية استفادتهم من الأنشطة، حيث أكد الطلاب استفادتهم من هذه الحصص سواء أنشطة الزراعة والتى يتم خلالها متابعة مراحل نمو النباتات، وتدوين جميع التغيرات التى تطرأ عليها، أو أنشطة التوكاتسو التى يشعرون بالسعادة فى تنفيذها.

مسابقة دوري المكاتب التنفيذية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) تحت شعار (الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى) للعام الدراسي 2023 / 2024، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية نظم المسابقة القومية لدورى المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية، الاعدادية، الثانوية)، موضحا أن المسابقة تهدف لتعزيز القدرات القيادية والادارية لدى الطلاب، وتشجيع الطلاب على التفكير الابداعى والعمل الجماعى، والتأكيد على بناء الشخصية المصرية الواعية بالمستحدثات التكنولوجية، واستثمار وتوجيه الطلاب نحو الاستخدام الأمثل للذكاء الاصطناعى، وتوظيف البرامج والمشروعات والمبادرات نحو تنمية السلوكيات الايجابية بما يدعم الهوية الوطنية، واكساب الطلاب بالمفاهيم والمهارات التى تساعدهم على الوعى بالذكاء الاصطناعى.

اجتماع وزير التربية والتعليم بمديري المديريات

عقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا بمديري المديريات التعليمية بمختلف المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرنس؛ لمتابعة والتأكيد على الإجراءات والتكليفات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وتطوير العملية التعليمية.

استعرض الوزير، خلال اللقاء، التأكيد على الآليات التي تتخذها الوزارة والمتعلقة بالمحاور الرئيسية للعملية التعليمية، وهي الطالب والمعلم والمناهج والمبنى المدرسي ومتابعة تنفيذ المديريات التعليمية لها.

وقد أكد الوزير على أنه حرصًا على مصلحة الطلاب ولمساعدتهم على التحصيل الدراسي، وتوفير جميع مصادر التعلم التى تساعدهم في كفاءة عملية التعليم والتعلم وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية، أتاحت الوزارة على موقعها الإلكتروني الالكترونى المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة، من خلال توفير عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج.



نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللقاء التنشيطى والتعريفى لأنشطة التوكاتسو (الباقة الأساسية) للمدارس الحكومية؛ وذلك خلال الفترة من ١٠ إلى ١٣ فبراير، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر.

وأوضحت الوزارة أن أنشطة التوكاتسو يجرى تطبيقها على المدارس الابتدائية فى (٨) محافظات (القاهرة، الإسكندرية، الغربية، جنوب سيناء، القليوبية، دمياط، الشرقية، الجيزة)، وذلك كمرحلة أولى فى (٤٣٥) مدرسة من إجمالى (١٧٠٠) مدرسة على مدار أربع سنوات تبدأ من العام الدراسى القادم ٢٠٢٥/٢٠٢٤.

وتمثلت الفئة المستهدفة لهذا اللقاء في موجهى الصفوف الأولى والعليا وعددهم (١٩٨) موجه، وعدد (٢٣٠) مدير مدرسة من القاهرة الكبرى.

تعيين معلمين من ذوي الإعاقة

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٣٧)، بشأن اتخاذ إجراءات تحرير عقود لعدد ٥٤ معلما ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة لشغل وظيفة معلم مساعد في إطار مسابقة "٣٠ ألف معلم".

ونص القرار على أنه اعتبارا من ۲۰۲۳/۹/۱ يشغل وظيفة معلم مساعد – بالتعاقد – ضمن نسبة (٥٪؜) المقررة بموجب المادة (۲۲) من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (۱۰) لسنة ۲۰۱۸ .

كما نص القرار على أن تحرر عقود شغل الوظائف، وفقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (٤٢٨) لسنة ۲۰۱۳، بعد استيفاء كافة المسوغات المتطلبة قانونا لشغل الوظيفة، مع استثنائهم من تقديم شهادة اجتياز التدريب الصادرة من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.