حملات إزالة في المهد لمحاولات البناء بدون ترخيص في الشرقية

وتطبيق القانون على المخالفين..

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة تعديات على الأرض الزراعية عبارة عن أسوار وغرف بالدبش على مساحة 7000 متر على حدود مركز الحسينية و مدينة القرين ،كما تم إزالة قواعد مسلحة أعمده خرسانية على مساحة 700 متر خارج الحيز العمراني بقريه ٧ بحر البقر بغرض إقامة هنجر وكذا ايقاف أعمال بناء مخالف والتحفظ على مواد البناء بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين شرق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، شنت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق وقد أسفرت الحملة عن فك شده خشبية لأعمدة داخل الحيز العمراني لمنزل على مساحة (٢٢٠م ) حيث تم إزالة ٢٠ عامود خرساني واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد علي استمرار المرحلة الأولى من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أشار محافظ الشرقية، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 25 حالة تعدي بمساحة 3589 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 1 فدان و4 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما أعلن محافظ الشرقية، عن إزالة 24 حالة تعدي بمساحة 3691 ألف متر مباني و 11 حالة تعدي بمساحة 9 أفدنة و3 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لتنفيذ إزالة للتعديات المخالفة ضمن أعمال الموجه الـ 22 وأسفرت تلك الحملات عن إزالة 22 تعدي بمساحة 4482 ألف متر مباني و 10 حالات تعدي بمساحة 21 فدان و10 قيراط على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية واملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

كما أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على رؤساء محافظ الشرقية والأحياء بتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص فضلا عن رفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعديين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية حملة مكبرة لإزالة غرف واسوار مقامة بالدبش الابيض على مساحة ١٠٠٠ متر بنطاق الوحدة المحلية بالقصاصين الشرق وإزالة عدد 2 تانده مخالفة بنطاق الوحدات المحلية بالأخيوة وقسم الاشغالات برئاسة المركز وبحضور قوة من الشرطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بشن حملة إزالة بنطاق الوحدة المحلية بقرموط صهبرة واسفرت الحملة عن إزالة فى المهد على أرض زراعية لغرفة بالخشب بمساحة ( ١٦م ) في قرية صهبرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبالوحدة المحلية ببهنيا تم فك شدة خشبية لسقف الدور الأول علوي على مساحة ( ٨٠ م ) بدون ترخيص وداخل الحيز العمراني بقرية بهنيا وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالف.

وفي مدينة القرين، تم تنفيذ 3 قرارات إزالة لبناء خطر داهم بالمدينة بحضور قسم شرطة القرين وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض.