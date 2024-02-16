ضبط مخدرات بقيمة 12 مليون جينه خلال حملات موسعة بالمحافظات

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد والأقراص المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق مديريات أمن (الجيزة – الإسكندرية – الدقهلية).



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم على النحو التالى:-مديرية أمن الجيزة، ضبط (4عناصر إجرامية "لإثنينمنهم معلومات جنائية") حال إستقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة ، وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 6,300 كيلو جرام –5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – 4 كيلو جرام لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" – 7 آلاف قرص مخدر - بندقية خرطوش –فرد خرطوش عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطهم الإجرامى").



مديرية أمن الإسكندرية

ضبط (عاطل"لهمعلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز .. وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).

مديرية أمن الدقهلية

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") حال إستقلاله دراجة نارية بدائرة مركز شرطة منية النصر، وبحوزته(كمية لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - بندقية آلية – بندقية خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات).

وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصط الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.



وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (12,500,000) جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك ادراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.

وفي سياق منفصل أمرت جهات التحقيقات، يوم الخميس، بحبس 3 متهمين بالتعدي على فتاة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم، على خلفية التحقيقات في اتهام حارسة عقار لعاطلين اثنين بمواقعة ابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، كرها عنها، في أحد الأماكن المهجورة في النزهة.

كما أمرت النيابة العامة في النزهة، بعرض طالبة التي استدرجها حبيبها إلى منطقة مهجورة وتعدى عليها جنسياً على الطب الشرعي، بالإضافة إلى تكليف بسرعة إجراء التحريات التكميلية لمباحث قسم شرطة النزهة للوقوف على ملابسات الواقعة.

كان قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة النزهة تضمن ورود بلاغ من حارسة عقار بمدينة نصر وابنة شقيقتها البالغة من العمر 16 عاما، أفادت فيه بوجود علاقة عاطفية بين ابنة شقيقتها وطالب، 16 سنة، وأنها أثناء مقابلة الفتاة له بأحد الأماكن المهجورة حضر اثنان من أصدقائه، وقام أحدهما بمعاشرتها جنسيا رغما عنها وفض غشاء البكارة كرها عنها بمساعدة الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهمين وجرى تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.