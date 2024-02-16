توقيع الكشف الطبى علي ألف و ٩٩٣ مواطن بقرية برج العرب

خلال قافلة طبية



نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلتين طبيتين ؛ بعدد من القرى النائية ببرج العرب، علي مدار ٤ ايام، و التى بدأت ،بقرية بنجر ١٨ يومي الأحد و الأثنين ١١ و ١٢ فبراير٢٠٢٤ بالوحدة الصحية لقرية بنجر ١٨

، الثانية بقرية بنجر ١٩ يومي الثلاثاء والأربعاء ١٣ و ١٤ فبراير٢٠٢٤ بالوحدة الصحية لقرية بنجر ١٩

واللتان يبعدا ٢١ كم عن اقرب مستشفي عام ( مستشفي برج العرب المركزي).

وقد صرحت الدكتورة ، غادة ندا أن القافلتين ضمتا ٩ تخصصات ( باطنه - اطفال - جراحه - عظام - نساء - تنظيم اسره- اسنان - جلدية - رمد ) وشارك فيهما معاً ١١٠ عضوًا من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

و أضافت ندا ان ذلك يأتي، فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية {حياة كريمة} وتحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية

وأشارت، ندا أنه تم خلال القافلتين توقيع الكشف الطبى على ١٩٩٣ مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ١١ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

و من جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلتين إجراء ٣٥٩ تحليلا طبيا بمعمل الدم و ١٦٩ تحليلاً بمعمل الطفيليات و ١١ اشعة سينية علاوة على فحص ٣١١ من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد ١١٩١ مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.