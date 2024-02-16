لقي شخصان بالفيوم مصرعيهما إثر حادث تصادم بين دراجه نارية "موتيسكل" وسيارة ملاكي على طريق الفيوم - بني سويف الزراعي بالقرب من قرية هوارة عدلان ، تم نقل الجثتين الى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بوقوع حادث تصادم على طريق الفيوم- بني سويف الزراعي، ووجود ضحايا في الحادث.

وانتقلت على الفور أجهزة الامن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شخصين نتيجة تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين فاصطدما ببعضهما مما أدى إلى وفاة شخصين من ركاب الموتوسيكل. تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفي الفيوم العام. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة والتي أمرت بتسليم جثماني المتوفين لذويهما فور الانتهاء من استخراج تصريح الدفن وتولت التحقيق.

حادث آخر

وفى حادث سابق اصيب 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكي مع ترويسكل بطريق القاهرة- اسيوط الغربي قبل مدخل مدينة الفيوم الجديدة، فى نطاق محافظة الفيوم. تم نقل المصابين للمستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وترويسكل على طريق القاهرة- اسيوط الغربي قبل مدخل مدينة الفيوم الجديدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص .

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين إصابة محمد فوزي 21 سنة ،واحمد ربيع 26 سنة ، واحمد رجب 22 سنة وناجح صبرة 27 سنة، سيد ممدوح، 19 سنة، تم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.