إصابة محمد حجازي لاعب المحلة بقطع في غضروف الركبة

أكد خالد الجميزي طبيب الفريق الأول في نادي غزل المحلة أن الأشعة التي أجريت على اللاعب محمد حجازي صباح اليوم أثبتت تعرضـه لقطع في الغضروف.

وأوضح طبيب غزل المحلة أن محمد حجازي سيغيب على أثرها عن الملاعب لفترة تصل إلى شهر , وكان حجازي قد أصيب خلال أحداث مباراة غزل المحلة وطنطا في افتتاحيـة الدور الثاني من دوري المحترفين والتي انتهت لصالح زعيم الدلتا بثلاثـة أهداف دون رد.

يخوض الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة المدير الفني الكابتن أحمد عيد عبد الملك مباراة ودية اليوم الثلاثاء أمام سمنود في الثالثة عصراً على ستاد غزل المحلة.

يأتى ذلك استعدادات الفريق لمواجهـة وادي دجلة في الجولة الثانيـة من الدور الحاسم لدوري المحترفين، ويعمل عيد على تجهيز كل لاعبيـه وإتاحة الفرصة أمام الجميع وتصعيد عدد من الناشئين خاصة في ظل ضغط المباريات والإصابات المتكررة التي يعاني منها الفريق .

ويحتل غزل المحلة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 38 نقطة وبفارق 8 نقاط عن المتصدر بتروجيت وبفارق الأهداف فقط عن الوصيف وادي دجلة