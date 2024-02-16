ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "تنظيم الأسرة بشمال سيناء

انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية بتفعيل دور وحدات السكان لتسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية لتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية ٢٠٣٠، بالمشاركة والتشبيك مع المبادرات الرئاسية، والمحلية، وتحت رعاية وزير التنمية المحلية، ورعاية معالي اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه،محافظ شمال سيناء ‏، وتحت إشراف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، وتعليمات الأستاذ صالح محمد أبوهولي،رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وبتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وتعليمات الاستاذة أماني أحمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة

قام منسقى وحدة السكان بالوحدة المحلية بقرية ابو العراج بالتعاون مع وحدة السكان الفرعية بمجلس مدينة الشيخ زويد، اليوم التنسيق مع 1-الوحدة الصحية بالقرية 2-ادارة أوقاف الشيخ زويد 3- ادارة التربيةوالتعليم 4- ادارة التضامن الاجتماعي

تم عقد ندوة تثقيفية وتوعوية بعنوان " تنظيم الأسرة وأهميته فى بناء أسرة سعيدة مستقرة نفسياً، ومدى خطورة الزواج المبكر،ودور المرأة المعيلة فى حماية أسرتها

أكد الأستاذ صالح ابو هولي رئيس المركز والمدينة أن القضية السكانية باتت علي رأس أولويات القيادة السياسية، لما تشكله من خطر علي عجلة التنمية، لذا كان لابد من دق ناقوس الخطر بسواعد كل الجهات المنوط بها التعامل مع هذه القضية



مشيرًا لهدف وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد إلى توحيد الجهود المبذولة في هذه القضيه والتنسيق فيما بينها للوصول الي نتائج ملموسه علي أرض الواقع واهتمامها برفع الوعي بخطوره زيادة النمو السكاني وعلي رأس أولوياتنا، بالندوات الحد من نسب الامية والتسرب التعليمي والصحة الانجابيةوتنظيم الأسرة والتعليم وصحة الشباب والمراهقين

والإعلام والتواصل المجتمعي.

وبدورها قالت الاستاذه أسماء احمد سلامه مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد ان الوحدة تواصل جهودها في تنظيم العديد من الفعاليات والحملات والندوات التوعوية، التي تستهدف ضرورة تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية

ولفت حسين اسبيتان رئيس قرية ابو العراج أن اللقاء شهد ؛ نقاش مفتوح مع الفتيات في هذه المرحلة من العمر عن أفكارهن عن موضوع الزواج المبكر وتصحيح بعض المفاهيم الدينية المغلوطة عن تنظيم الأسرة ومدى خطورة الزواج المبكر على صحتهن وارتباطه بالقضية السكانية حيث يعد من أسباب إرتفاع معدل المواليد ويترتب عليه تسرب من التعليم وعمالة الأطفال مما يؤدى إلى عدم الإستفادة من جهود الدولة في إحداث تنمية لموارد المجتمع وتطرق الحديث عن مشروعات الدولة وإنجازاتها ، وكيفية إحداثها أثر فى تنمية المجتمع بمدينة الشيخ زويد وقراها في ظل إرتفاع معدل المواليد وأثر ذلك في عدم الحصول على الخدمات الأساسية من تعليم وخدمات صحية نتيجة تدني المستوى الإقتصادى للأسرة، مضيفًا أن اللقاء كان فعالاً وظهر تجاوب وتفاعل من الحضور واقتراحات منهم بعقد لقاءات توعوية مع أولياء الأمور والأمهات لرفع مستوى الوعي لديهم بهذه القضايا الهامة ومدى الإرتباط والتشابك بينهم.



وتم التحدث عن المرأة المعيلة ومكانتها بالمجتمع ودورها فى الحفاظ على أسرتها،مشيرًا ان الندوة عقدت بقرية ابو العراج التابعة لمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء بحضور عددًا من الجهات الشريكة ، حاضر فيها الدكتور بدر احمد فرج مدير الوحدة الصحية بالقرية، والاستاذة ناديه نجيب دياب مسئول اعلام الادارة الصحية بالشيخ زويد، والشيخ على خالد، مدير ادارة اوقاف الجورة، والاستاذ احمد مسلم مدير مدرسة ابوالعراج للتعليم الأساسي، والاستاذ يوسف ابو الشيخ مدير ادارة التضامن الاجتماعي وحضور الشيخ سلام ابو العراج أحد القيادات الطبيعية بالقرية ، وأعضاء وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد ،ومنسقى وحدة السكان بالقرية وعدد كبير من الشباب المقبلين على الزواج من الجنسين بالإضافة الى أولياء الأمور والأمهات

‏المكان: قرية ابوالعراج

المستفيدون : شباب وفتيات القرية والمدرسات والطالبات

عدد المستفيدون:....

الشركاء:-

1- إدارة أوقاف الشيخ زويد

2- إدارة الشيخ زويد الصحية

3- ادارة الشيخ زويد التعليمية

4-ادارة التضامن الاجتماعي

الهدف: بيان أهمية تنظيم الأسرة ومخاطر الزواج المبكر ودور المرأة المعيلة فى حماية أسرتها