طبيب الزمالك..الونش يعود غدا وسيخوض تأهيل ٣ أسابيع

بعد نجاح عملية الرباط الصليبي

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نجاح العملية الجراحية التي أجراها محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق، في ألمانيا، مشددا على أن اللاعب بحالة جيدة.

وقال أسامة في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر المذاع على قناة الزمالك: " الطبيب الألماني فضل عمل إعادة تأهيل للرباط الصليبي للاعب، الونش يعود للقاهرة غدًا لبدء مرحلة التأهيل الأولى والتى سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع".

وعن إصابة عبدالشافي، قال: " سيتم فحص اللاعب غدًا للوقوقف على طبيعة إصابته".

وكشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن خضوع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للأبيض لأشعة خلال الـ48 ساعة المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران اليوم الخميس، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي.

وكان محمد عبد الشافي تعرض لإصابة في الركبة خلال المران، وسيخضع لفحوصات طبية للوقوف على حجم الإصابة التي تعرض لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.