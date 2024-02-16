فاروق جعفر: حسام حسن لن يقبل الوصاية على المنتخب وكان يجب استقالة اتحاد الكرة

أكد فاروق جعفر مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن الأجواء في مؤتمر تقديم حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب الأول كانت إيجابية للغاية، مشيرًا إلى أن حسام سيقوم بعمل بتصور كامل عن المرحلة المقبلة، وسيتم إعداد برنامجه خلال عام كامل.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "حسام حسن لن يقبل وصاية الإشراف عليه من قبل اتحاد الكرة، بمجرد التعاقد مع مدير فني لمنتخب مصر يجب معرفة برنامجه، وتصور عن شكل الدوري العام، وايضا خطته للنزول بالأعمار والبحث عن لاعبين في المنتخب الأوليمبي".

تابع: "لابد أن يكون هناك لجنة داخل اتحاد الكرة للحديث مع حسام حسن بصفة مستمرة من أجل تحقيق أهدافه والتنسيق معه فيما يخص العمل مع منتخب مصر".

وأضاف: "حسام حسن قال الحقيقة في المؤتمر الصحفي، أن تعيينه لم يكن بقرار من اتحاد الكرة".

وزاد: "كان يجب رحيل اتحاد كرة القدم بقيادة جمال علام، فور الإعلان عن تعيين مدير فني جديد لمنتخب مصر، وفي البداية قالوا أن المدرب اجنبي وتم تعيين محمد يوسف، ثم تم التراجع وتعيين حسام حسن مديرا فنيا للمنتخب".

وأكمل: "لا يجب أن يتم وضع حسام حسن تحت الاختبار، بل تركه يقدم أفضل ما لديه، علينا ابعاده عن الأزمات تمامًا وتوفير الأجواء له من أجل النجاح".

وتابع: "أتمنى ألا تكون الانتخابات المقبلة في اتحاد الكرة بنظام القوائم، والمجلس الحالي لم يضم سوى ثنائي فقط لعب كرة القدم، والباقي لم يمارس الكرة، وكان يجب محاسبة الجميع على أي قرارات صدرت في المرحلة الماضية.. كرة القدم لا تحتمل المجاملات لكن يحدث عكس ذلك في اتحاد الكرة خلال الفترة الأخيرة.".

وأتم"أي شخص يترشح عليه أن يكون مثقف وله تجارب ناجحة، ولو عُرض عليه التواجد في المرحلة المقبلة داخل الاتحاد المصري فأن أي شئ لصالح مصر أرحب به".