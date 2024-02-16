عاجل
بايدن ونتنياهو يبحثان صفقة تبادل الأسرى موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميلان يضرب رين الفرنسي بثلاثية في الدوري الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

حقق فريق ميلان الايطالي فوزا مستحقا على نظيره رين الفرنسي بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

txt

ضياء السيد: حسام حسن يعلم أن تعيينه مدربا للمنتخب بعيدًا عن اختيارات اتحاد الكرة

أهداف ميلان في شباك رين جاءت بتوقيع كل من روبن لوفتوس تشيك بواقع هدفين في الدقيقتين 32،48، ورفائيل لياو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة وضع ميلان قدما في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي حيث يحتاج للفوز أو التعادل للتأهل من هذه المرحلة.

ويحل ميلان ضيفا على رين يوم الخميس المقبل في مباراة العودة من الدوري الأوروبي.

الجريدة الورقية