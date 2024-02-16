ميلان يضرب رين الفرنسي بثلاثية في الدوري الأوروبي

حقق فريق ميلان الايطالي فوزا مستحقا على نظيره رين الفرنسي بثلاثية نظيفة، أمس الخميس، ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

أهداف ميلان في شباك رين جاءت بتوقيع كل من روبن لوفتوس تشيك بواقع هدفين في الدقيقتين 32،48، ورفائيل لياو في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة وضع ميلان قدما في دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي حيث يحتاج للفوز أو التعادل للتأهل من هذه المرحلة.

ويحل ميلان ضيفا على رين يوم الخميس المقبل في مباراة العودة من الدوري الأوروبي.