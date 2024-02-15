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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

عمرو دياب يحتفل بألبوم مكانك مع جمهوره على مسرح المنارة.. غدًا

بوابة الوفد الإلكترونية

يلتقي الهضبة عمرو دياب مع جمهوره، غدًا، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، التي نفدت تذاكرها بعد أيام قليلة من طرحها.

 

ومن المقرر أن يبدأ الدخول للحفل في الثامنة مساءً، ويمنع الخروج من المسرح حتى نهاية الحفل، وتنظيم دخول فئات الجمهور من الأبواب المخصصة لها منحا للتزاحم والتدافع.

 

نجاح ضخم لـ ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعاً محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال مايقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

 

ألبوم مكانك عمرو دياب 

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

 

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:
 

 خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.

 

 

 

 

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