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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

سجّل قبل فوات الأوان| آخر موعد لملء استمارة الثانوية العامة 2024 

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

دعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة إلى سرعة التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات للعام الدراسي 2023-2024 قب انتهاء الفترة المحددة. 

موعد تسليم استمارة الثانوية العامة 2024

فرص متعددة لامتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن آخر موعد للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 هو يوم الخميس الموافق 22 فبراير الجاري. 

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التسجيل في الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 بدءا من يوم الأحد الموافق 14 يناير الحالي. 

رابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

أتاحت وزارة التربية والتعليم تسجيل استمارات التقدم لامتحانات شهادة الثانوية العامة 2023-2024 على الموقع الإلكتروني، اعتبارا من الأحد الموافق 14 يناير الحالي. 

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن ذلك في إطار الاستعدادات الجارية لعقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وحرصًا من الوزارة على استيفاء استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2024. 

ونبهت وزارة التربية والتعليم على الطلاب تسجيل بسرعة الاستمارات الإلكترونية وحفظ البيانات، وطباعتها بكل مشتملاتها، على أن يكون آخر موعد لتسجيل الاستمارات الإلكترونية على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024.

سجّل الآن استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية قبل انتهاء المدة المحددة (من هنا). 
 

تسليم استمارة الثانوية العامة 2024

وبدأت مدارس الثانوية العامة في جميع أنحاء الجمهورية، يوم الأحد الماضي الموافق 11 فبراير 2024، استلام استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

ويستمر تسليم استمارات الثانوية العامة للمدارس من يوم الأحد الموافق 11 فبراير 2024 حتى يوم الخميس الموافق 29 فبراير 2024.

ضوابط تسجيل استمارة الثانوية العامة 2024 

نبهت وزارة التربية والتعليم الطلاب بضرورة التأكد من توضيح جميع المواد التي سيتم الامتحان فيها باستمارات الثانوية العامة 2024 الإلكترونية. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على جميع الجهات المعنية الالتزام بالمواعيد المحددة بكتاب تعليمات إجراءات التقدم للامتحان ولا يسمح بقبول أية استمارات بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

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