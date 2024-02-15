مسعود شومان: المرأة الكنز الأكبر للتراث الشعبي وتغني لطفلها منذ الحمل (فيديو)

قال مسعود شومان، الباحث في مجال التراث الشعبي، إن التراث الشعبي المصري فقد جزء كبير منه مع الأسف الشديد لعدم التعاون والاعتناء مع من يغنون ويطرحون هذا اللون الشعبي الجذاب، على الرغم من أن هذا التراث يمثل الشخصية المصرية بكل جوانبها وأشكالها.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “الشاهد” الذي يعرض عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الخميس، أن المرأة هي الكنز الأكبر في التراث الشعبي المصري.

وأوضح أن المرأة في المجتمع الشعبي المصري، هي مرجع الثقافة منذ بواكير الطفولة من أول الغناء للمولود وهي في مرحلة الحمل، وغناؤها لطفلها.

الأم تغني للأطفال منذ الحمل

وتابع: “عشان كده الناس الذي فقدت هذه الأغنية أولادهم طلعوا ودانهم بايظة لا يوجد بها مزيكا”، موضحًا: "بتقعد تغني لحد الشهر التاسع، وبعد الميلاد في أغاني للسبوع وبعد كده في أغاني للولد تختلف عن أغاني البنت، وبعد كده أغاني الكتاب والمدرسة والمناسبات ورمضان وأغاني خلع السنة، وكل هذه نصوص تنقل للأطفال عبر الأمهات، فهي حاملة التراث والموروث الشعبي".