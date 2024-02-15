ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، ونيابة عن حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحرالاحمر شهدت شيرين صفوت مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ملتقي برلماني لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، والذي تنفذه مديرية الشباب والرياضة من خلال إدارة البرلمان والتعليم المدني بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بالوزارة.

قالت صفوت إن النموذج تم تنفيذه على مدار يومي 14 و15 فبراير الجاري، بمشاركة أعضاء نموذج مجلس الشيوخ ، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وذلك بالقاعة الكبري بنادي الرياضات البحرية بالغردقة .

وفي السياق ذاته اوضحت الاستاذة شيرين صفوت أن وزارة الشباب والرياضة برعاية وزير الشباب والرياضه والمتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، لها نهج ثابت من تنفيذ ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بهدف تأهيلهم وإكسابهم الجانب المعرفى والمهارى والتخصصى قبل إجراء انتخابات تشكيل النموذج والبدء في الفصل التشريعى من خلال تدريبهم على أدوات الرقابة البرلمانية، والتوعية السياسية بأسلوب علمي، ونشر الوعى السياسي لدى الشباب وتحقيق رؤية مصر 2030 بإعداد جيل قادر على صنع القرار والمشاركة السياسية وخوض الانتخابات البرلمانية.

أدار الملتقي الدكتور دكتور احمد يسري الخبير البرلماني بمجلس النواب ، حيث تناول الحديث عن السلطة ومجلسي النواب والشيوخ، فمجلس الشيوخ هو هيئة سياسية من هيئات السلطة التشريعية، حيث يختص مجلس الشيوخ ذات الطبيعة الاستشارية والأخد برأيه في اقتراح ما يراه كفيلا بتوسيع دعائم الديمقراطية ودعم السلام، واقتراح تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

من جانبه قال الدكتور كيرلس عفت عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالتعين إن ما تنفذه وزارة الشباب والرياضة من برامج تدريبية علي الحياة البرلمانية والحياة السياسية في مصر يمثل قيمة مضافة للجمهورية الجديدة ونقطة انطلاق لجسر من الثقة بين الدولة والشباب وفتح أبواب المستقبل أمام الطاقات الجادة والمجتهدة .

وأضافت ايريني ناجح مسؤل برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر ، أن هناك حرص دائم من القيادة السياسية على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين جميع أفراد المجتمع، ولاسيما فئة الشباب، لتعزيز ثقافة المشاركة السياسية من خلال تشجيع الحوار البناء المستند إلى الواقع السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي للدولة.

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