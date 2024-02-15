كيف يتم ضبط مستويات السكر في الدم بشكل طبيعي؟

على الرغم من دور الأدوية الحيوي في إدارة مرض السكري، إلا أن استكشاف تغييرات نمط الحياة الطبيعية والصحية قد يحسن مستوى السكر في الدم.

نصائح لضبط مستويات السكر في الدم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث لاين" الطبي، إليكم أهم نصائح الأطباء للسيطرة على السكري دون الحاجة لتناول الأدوية..

​تناول الأطعمة الصحية

التركيز على تناول الأطعمة الكاملة قليلة السكريات المكررة والكربوهيدرات، مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، وبالتالي تنتظم مستويات السكر في الدم.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

تحسن التمارين الرياضية حساسية الأنسولين وتقلل مستويات السكر في الدم وتعزز إدارة الوزن، ويتم ذلك من خلال ممارسة التمارين الهوائية متوسطة الشدة لمدة 150 دقيقة على الأقل ، مثل المشي السريع أو السباحة أو ركوب الدراجات.

3. الحفاظ على وزن صحي

إذا كنت تعاني من السمنة ، فإن فقدان كمية صغيرة من الوزن قد يحسن من حساسية الأنسولين ويساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم، وذلك من خلال الجمع بين نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام.