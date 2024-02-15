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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

ما علاقة بذور الشيا بالإمساك؟

بذور الشيا
بذور الشيا

بذور الشيا من النباتات المفيدة للجسم، التي ينصح الأطباء بالاستعانة بها كبديل طبيعي للأدوية في علاج الكثير من الأمراض التي تتعلق بالقلب والجلد وغيرها.

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فوائد بذور الشيا

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية، إليكم أهم فوائد بذور الشيا وعلاقتها بتعزيز الصحة العامة..

​حماية القلب

لأنها تحتوي على حمض ألفا لينولينيك البس يعزز صحة القلب،  نظرًا لأنه يقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم.

حماية الجلد

لاحتوائها على الزيت الذي يساعد في علاج الأكزيما، حيث يحد من الحكة، ويشفى ويرطب الجلد.

مضادة للأكسدة

تحتوي على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين وكيمبفيرول، التي تقلل الالتهابات في الجسم وتحميه من الجذور الحرة.

الحفاظ على الأمعاء

تحسن بكتيريا الأمعاء الجيدة وتعزز صحة الأمعاء، كما تمنع الإصابة بالإمساك لأنها مصدر جيد للألياف.

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