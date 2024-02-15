الإسماعيلي يكشف طبيعة إصابة ثلاثي الفريق

قال الدكتور هشام مصطفى رئيس الجهاز الطبي لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي إن الإصابة التي تعرض لها الثلاثي حاتم سكر ومحمد نصر ومحمد حسن طفيفة، موضحا انتظامهم في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتم استبدال الثلاثي المذكور بعد تعرضهم للإصابة خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا والتي انتهت بانتصار الفريق بهدفين مقابل هدف.

وأضاف دكتور هشام في تصريحات للموقع الرسمي للنادي:"صفوف الفريق مكتملة والجميع على مايرام قبل مواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل ببطولة الدوري المحلي".

وأكمل :"محمد فوزي ومحمد مخلوف يخضعان لبرنامج تأهيلي مكثف وسينتظمان بالتدريبات بعد اكتمال شفاءهما".