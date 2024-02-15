إزالة ١٧ حالة تعد على الاراضى الزراعية بالغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته على مدار الساعة لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ١٧ حالة تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة حالتين بناء مخالف على مساحة ١٠٦٧٥م٢ و وحالة تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة قيراط و ٦ اسهم .

كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٣ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ١٣٥٧ م٢ بالاضافة الى ١١ حالة مخالفات بناء.