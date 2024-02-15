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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

واجهي الطقس البارد واصنعي شوربة الطماطم بالريحان

شوربة طماطم
شوربة طماطم

شوربة الطماطم من الأطباق الساخنة اللذيذة، وتتميز بتوافر مكوناتها في المنزل، فالطماطم لا غنى عنها في مختلف الوصفات، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل.


 

شوربة الطماطم 

طريقة عمل شوربة الطماطم

المقادير 

طماطم مكعبات
ملعقة كبيرة زبدة
مرقة دجاج
كوب كريمة
بصل مفروم
ثوم مفروم
ريحان مجفف
ملح 

فلفل أسود

 

طريقة التحضير

ضعي الزبدة مع البصل المفروم والثوم المفروم في حلة على النار.

ضيفي الطماطم مع ملح وفلفل أسود وريحان مجفف ثم تفرم بالخلاط اليدوي.

ضيفي المرقة ثم تضاف الكريمة مع قليل من الملح وفلفل وريحان مجفف.

تقدم شوربة  الطماطم مزينة باوراق الريحان والخبز المحمص “ حسب الرغبة”.

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