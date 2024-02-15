فراولة.. نيللي كريم تحارب الدجل والشعوذة فى رمضان

تحارب النجمة نيللى كريم الدجل والشعوذة من خلال مسلسلها الجديد "فراولة" من خلال عمل لايت كوميدى، حيث تقدم المسلسل في 15 حلقة، تتناول من خلالها محاربة الدجل والشعوذة ومنتفعين الطاقة ومروجيها من خلال أحداث المسلسل.



شخصية نيللي كريم

حيث تقدم نيللي كريم شخصية فراولة وهى امراة فقيرة ابنة بواب شهير في منطقة جاردن سيتى، ووالدتها قارئة فنجان، ومن خلال الأحداث نجد فراولة أصبحت سيدة مجتمع من خلال تلك الفكرة.

طرحت Watch it الرقمية، برومو مسلسل "فراولة" بطولة النجمة نيللى كريم، المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2024، على شاشات المتحدة.

وسيطرت الكوميديا على البرومو وعلقت على البرومو قائلة: "فراولة قادرة تخدعك وتبيع لك النفس اللي بتتنفسه ، انتظروا النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة".

وكانت دخلت النجمة نيللى كريم، لوكيشن تصوير مسسلها الجديد “فراولة” اليوم الثلاثاء في أحد البلاتوهات، والذي من المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024.

قصة المسلسل

وتدور أحداثه في رحلة صعود لسيدة من الصفر إلى سيدة مجتمع.

وتعاقد بشكل رسمى على المشاركة في بطولة المسلسل بجانب نيللى كريم كلا من شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج هعبد العظيم، دنيا سامى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، كما من المقرر أن ينضم عدد من الفنانين المرشحين خلال الايام المقبلة

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى مسلسل “روز وليلى” الذي تقوم ببطولته مع النجمة يسرا.

شخصية يسرا ونيللي كريم

وتقدم يسرا ونيللي كريم في مسلسل “روز وليلى” دور محققتين مستقلتين، تقوم الجهات المعنية بالتعاقد معهما بعدما تم كشف عملية يتم التحضير لها بواسطة أحد العصابات للاحتيال على أحد البنوك، لتقوما بكشف هذا اللغز وحله.

قصة روز وليلي

حيث تدور قصة المسلسل في إطار كوميدي مطعم ببعض أحداث الأكشن والإثارة والمغامرات.

أبطال روز وليلي

ويضم العمل في بطولته إلى جانب يسرا ونيللي كريم عدد من الفنانين على رأسهم أحمد وفيق، هشام عاشور، مروان يونس، وتيام مصطفى قمر، وعدد من الفنانين الأخرين.

ويكتب ويخرج المسلسل ليسرا ونيللي كريم مخرج وكاتب عالميان، فالمسلسل كتبه المؤلف الإنجليزي كريس كول الذي قدم العديد من الأعمال الفنية الهامة، ويخرج المسلسل المخرج البريطاني الشهير أدريان شيرجولد، والمتخصص في الأعمال التليفزيونية بشكل خاص.

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى فيلم “ع الزيرو” الذي عرض فى السينمات.

وأكد الفنان محمد رمضان أنه لن يستطيع رفض فيلم "ع الزيرو" لأنه تعاون فني مع عائلة العدل جروب ويفتخر بالعمل مع النجمة نيللي كريم، والنجمة جومانا مراد وباقي فريق العمل، ويركز على التغيير وحريص على التنوع بشكل دائم.

قصة الفيلم



ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعى انسانى تشويقى.

وكانت شاركت النجمة نيللي كريم فى فيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي” مع النجم محمد فراج الذي حقق نجاحًا وأشاد به الجمهور.

تدور أحداث فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

وكانت نيللي كريم قد شاركت مؤخرا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل عملة نادرة، ويعد مسلسل عملة نادرة أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.