لجان اتحاد المستثمرات العرب تستعرض خطط عملها فى العام الجديد

عقد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، اجتماع لرؤساء لجان وأعضاء الاتحاد للتعرف على أنشطة الاتحاد وعرض الرؤى و خطط العمل خلال الفترة المقبلة.

وفى بداية الاحتماع أعلنت دكتورة هدى يسي، عن اختيارها رئيس لجنة السياحة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم 56 ألف جمعية أهلية .

وقامت بعرض تفاصيل المؤتمرات الدولية التي تمت دعوة اتحاد المستثمرات العرب للمشاركة بها خلال النصف الأول من العام الجارى ومنها فى دول ألمانيا، ونيبال ، وأبو ظبي ، ولبنان، وغانا ، وكينيا

وألقت يسي، الضوء حول الدورة ال 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"روابط اقتصادية .. تجارة بينية " والمخطط انعقاده خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبر 2024 ، بمحافظة أسوان.

وأكدت دكتورة فاطمة أبو شوك ، رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق ، ورئيس مكتب خدمة المستثمرين ومكتب الاستشارات البيئية بالاتحاد ، أهمية المشروعات الخضراء كجواز المرور للتصدير للأسواق الخارجية ، معلنة التوجه لتنظيم ندوة تعريفية لأعضاء الاتحاد حول تغير المناخ والبيئة .

وخلال عرض خطط اللجان ، تقدمت ياسمين عبد الرحمن رئيس لجنة الشباب ، بخطة عمل تتضمن إقامة منصة

لتقديم خدمات متكاملة لأعضاء الاتحاد ، كما تقوم المنصة بخدمات المسؤلية المجتمعية من خلال توفير دورات تدريبية للشباب والمرأة فى مختلف المجالات الاقتصادية، مع توفير فرص العمل .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لبحث خطوات التطبيق العملى

كما قدمت دكتورة ليلى سليمان رئيس لجنة الصحة ، الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الاتحاد الخاصة بتأهيل الشباب لرعاية المسنين خاصة بعد إصدار الدولة قانون المسنين .



وألقت نجوى سيف النصر ، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الضوء حول خطة اللجنة ، متضمنة مقترح إقامة مشروعين جديدين في إطار مبادرة الاتحاد "كيانك " لتدريب الفتيات وتأهيلهن .



وقدمت دكتورة نسرين نجاتى رئيس لجنة التحول الرقمى، مقترح خطة تقديم الخدمات الإلكترونية لشركات الاتحاد وريادة الأعمال وحماية المعلومات و البيانات.



وفيما ألقى دكتور محمد زين رئيس اللجنة الرياضية، الضوء حول برنامج الاتحاد الرياضى خلال الفترة المقبلة ومنها تنظيم دورة رمضانية فى كرة القدم نهاية شهر رمضان الكريم ، إلى جانب ماراثون جديد للدراجات بمشاركة فريق المؤسسة العسكرية للدراجات .

وأشارت هبة فؤاد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، إلى أن اللجنة ستركز على إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الجديدة ، والعمل على دراسة المشاكل التى تواجه المستثمرين وآليات حلها .



وألقت المهندسة سناء السروجى رئيس لجنة التراث ، الضوء حول خطط تدريب الفتيات على الصناعات التراثية والمشغولات الحرفية اليدوية لتوفير فرص عمل لهن .

وفيما قدم حسام عزيز ، لجنة الصناعة، بعض الأفكار الخاصة بإقامة مشروعات غذائية صغيرة ومغذية للصناعات الكبرى ،كبديل للاستيراد لتقليل الطلب على العملة الدولارية الأمريكية .



وقال دكتور جمال الكنانى ، لجنة الزراعة، أنه سيتم تنظيم مسابقة للابتكار وريادة الأعمال واختيار أفضل مشروع لدعمه تحت مظلة الاتحاد .