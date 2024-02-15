عاجل
موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

لجان اتحاد المستثمرات العرب تستعرض خطط عملها فى العام الجديد

اتحاد المستشمرات
اتحاد المستشمرات

عقد اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى يسي ، اجتماع  لرؤساء لجان وأعضاء الاتحاد للتعرف  على  أنشطة الاتحاد وعرض الرؤى و خطط العمل  خلال الفترة المقبلة.

وفى بداية الاحتماع أعلنت دكتورة هدى يسي، عن اختيارها رئيس لجنة السياحة بالاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم 56 ألف جمعية أهلية .

وقامت  بعرض تفاصيل المؤتمرات الدولية التي تمت دعوة اتحاد المستثمرات العرب للمشاركة بها خلال النصف الأول من العام الجارى ومنها  فى دول ألمانيا، ونيبال ، وأبو ظبي ،  ولبنان، وغانا ، وكينيا 

وألقت  يسي،  الضوء حول  الدورة ال 27 لمؤتمر ومعرض الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي"روابط اقتصادية .. تجارة بينية "  والمخطط انعقاده  خلال الفترة من 11 نوفمبر إلى 15 نوفمبر 2024 ، بمحافظة أسوان.

وأكدت دكتورة  فاطمة أبو شوك ، رئيس جهاز شؤون البيئة الأسبق ،  ورئيس مكتب خدمة المستثمرين ومكتب  الاستشارات البيئية بالاتحاد  ، أهمية المشروعات الخضراء كجواز المرور للتصدير للأسواق الخارجية ،  معلنة التوجه لتنظيم ندوة  تعريفية لأعضاء الاتحاد حول تغير المناخ والبيئة .
وخلال عرض خطط اللجان ، تقدمت ياسمين عبد الرحمن رئيس لجنة الشباب ، بخطة عمل تتضمن إقامة منصة
لتقديم خدمات متكاملة لأعضاء الاتحاد ،  كما تقوم المنصة بخدمات المسؤلية المجتمعية من خلال توفير دورات تدريبية للشباب والمرأة فى مختلف المجالات الاقتصادية،   مع توفير فرص العمل .

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء الاتحاد لبحث خطوات التطبيق العملى  
كما قدمت دكتورة ليلى سليمان رئيس لجنة الصحة ، الخطوات التنفيذية لتفعيل مبادرة الاتحاد  الخاصة بتأهيل الشباب لرعاية المسنين خاصة بعد إصدار الدولة   قانون المسنين .


وألقت نجوى سيف النصر  ،   رئيس  لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  الضوء حول خطة اللجنة ، متضمنة مقترح إقامة  مشروعين جديدين  في إطار مبادرة   الاتحاد "كيانك "  لتدريب الفتيات وتأهيلهن   .


وقدمت دكتورة نسرين نجاتى رئيس لجنة التحول الرقمى،  مقترح خطة   تقديم الخدمات الإلكترونية لشركات الاتحاد وريادة الأعمال وحماية المعلومات و  البيانات.


وفيما ألقى دكتور محمد زين رئيس اللجنة الرياضية،  الضوء حول برنامج الاتحاد الرياضى  خلال الفترة المقبلة ومنها تنظيم دورة رمضانية فى كرة القدم نهاية شهر رمضان الكريم  ، إلى جانب ماراثون جديد للدراجات بمشاركة    فريق المؤسسة العسكرية للدراجات .

 

وأشارت هبة فؤاد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية،  إلى أن اللجنة ستركز على إعداد دراسات الجدوى الإقتصادية للمشروعات الجديدة ، والعمل على دراسة المشاكل التى تواجه المستثمرين وآليات حلها .


وألقت المهندسة سناء السروجى رئيس لجنة التراث ، الضوء حول خطط تدريب الفتيات على الصناعات التراثية والمشغولات  الحرفية  اليدوية لتوفير فرص عمل لهن .

 

وفيما قدم حسام عزيز ، لجنة الصناعة،  بعض الأفكار الخاصة بإقامة مشروعات غذائية صغيرة ومغذية للصناعات الكبرى ،كبديل للاستيراد لتقليل الطلب على العملة الدولارية الأمريكية  .


وقال دكتور  جمال الكنانى  ، لجنة الزراعة، أنه سيتم تنظيم مسابقة للابتكار وريادة الأعمال واختيار أفضل مشروع لدعمه تحت مظلة الاتحاد .

الجريدة الورقية