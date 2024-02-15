مياه الفيوم تناقش الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم ، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة اجتماعاً لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى للمشروع وفقًا للجدول الزمنى، المحدد والوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز وتذليل العقبات التى تواجه الأعمال.

وذلك بحضور المهندس محمد عطية (استشاري الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى) والمهندس

محمد سالم ممثلا عن مكتب الدراسات والتصميمات العمرانية) استشارى الشركة لمشروعات حياة كريمة ،والدكتور إسلام الهلالي ممثلا لمكتب البحوث والاستشارات الهندسية كلية الهندسة استشاري الشركة عن مشروع توسعات محطة مياه العزب الجديدة - المرحلة الثالثة والمهندسة عفاف فكري مدير الإدارة العامة للمشروعات بالشركة و ممثلين عن شركات المقاولات المنفذة للمشروعات ومهندسي الإشراف بالمواقع.

إحلال وتجديد محطة قحافة

وخلال الاجتماع تم مناقشه أعمال الاحلال والتجديد لمحطه مياه قحافه القديمة والتي قد وصل نسبه التنفيذ للأعمال المدنيه فيها الى 90% وكذلك أعمال رفع كفاءة خزان ورافع قصر الجبالي والذي وصلت نسبه التنفيذ به نحو 70% وكذلك أعمال التوسعات بمحطه مياه العزب الجديده المرحلة الثالثة.

كما تم مناقشة الخطوات المطلوبة لنهو المشروعات المذكورة في أقرب وقت ممكن وبدء دخولها الخدمة.

وأوضح "النجار"خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تعد أهم المشروعات القومية التنموية فى تاريخ مصر الحديث وتهدف فى المقام الأول إلى الارتقاء بالمواطن المصري ليحيا حياة كريمة ويعتبر هذا المشروع العظيم من أكبر المشروعات التى تتبناها الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030 عن طريق رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات الخدمية تحقيقًا لرؤية القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطنين.













