الاسماعيلي يهزم سيراميكا كليوباترا بثنائية في الدوري الممتاز

استطاع فريق الاسماعيلي تحقيق فوزا مهما على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف فى المواجهة التى جمعت بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

تقدم للاسماعيلي نادر فرج فى الدقيقة 15، واضاف عبد الرحمن مجدى الهدف الثاني للدراويش فى الدقيقة 27، وأحرز هدف سيراميكا احمد ياسر ريان فى الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

تشكيل الاسماعيلي امام سيراميكا

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

في الدفاع: حاتم سكر، محمد دسوقي، محمد نصر، عصام صبحي

فى الوسط: نادر فرج، عمر الساعي، محمد بيومي، محمد حسن

في الهجوم: عبد الرحمن مجدي، إريك تراوري.