مديرية أوقاف القليوبية تفتتح 3 مساجد جديدة

أعلنمن مديرية الاوقاف بمحافظة القليوبية، برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، انه تم افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم، ليصبح إجمالي ما جرى افتتاحه منذ بداية العام وخلال شهر ونصف فقط 6 مساجد في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان.

أوضح وكيل أوقاف بالقليوبية في بيان له أنه افتتح مسجد الشهيد مسعد جميل بمنطقة أرض الجباسات بشبرا الخيمة بمساحة 220 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

وجرى افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بمنطقة المنيرة بمدينة القناطر وذلك بعد إجراء صيانة وترميم للمسجد بالكامل مع توسعات بدورات المياه على مساحة المسجد 550 متر، بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 800 ألف جنيه، مشيرا إلى افتتاح مسجد الإخلاص بقرية طحانوب بشبين القناطر على مساحة 370 متر مكون من دورين، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 3.5 مليون جنيه.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة اليوم تناولت "حق الطفل والنشء ورعايته والتي أكدت أن الطفل هو المستقبل والهدف والغاية ويمثل المشروع القومي لأي مجتمع، حيث أن الأطفال هم امتداد الآباء ووسائل النفع لهم حتى بعد موت الآباء.