عبد الفتاح الجريني يصدر أحدث أغانيه الشتوية "على بالي"

طرح الفنان عبد الفتاح الجريني أغنيته الجديدة “على بالي”، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

كلمات أغنية على بالي لعبد الفتاح الجريني

أغنية على بالي من كلمات عبد الفتاح الجريني وعبد المغيث، ألحان وتوزيع عبد المغيث، وتقول كلماتها “و على بالي يا ناسيني ولا يوم صورتك من عيني أنا يا مشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم اه يا غالي رجعي لي تمنيت أنا غير تسمعيلي وخا لكلام ماكافيني إرحم قلبي من الآه و على بالي يا ناسيني ولا يوم صورتك من عيني أنايا مشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم اه يا غالي رجعي لي تمنيت أنا غير تسمعيلي وخا لكلام ماكافيني إرحم قلبي من الآه و مازال في إنتضار أنا مليت حالي يا غالي ماتعالى نعوض اللي فات في إنتظار أنا مليت حالي يا غالي ماتعالى نعوض اللي فات”