رفع درجة الإستعدادات لمواجهة  الطقس المتقلب بالإسماعيلية

أعلنت محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الخميس رفع حالة الاستعداد القصوى داخل المركز المحلى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة الإسماعيلية وجميع غرف عمليات مراكز ومدن وأحياء المحافظة وغرف عمليات المديريات الخدمية وذلك لمواجهة التغيرات الناجمة عن موجة الطقس المتغير التى أدت الى زيادة سرعه الرياح ، والامطار فى بعض المناطق من المحافظة .

وتشهد الاسماعيليه رياح شديدة مع تراجع في درجات الحرارة وسقوط أمطار رعدية على بعض المناطق بالمحافظة.

وشهدت مدينة ومركز القنطرة شرق وغرب اليوم سقوط أمطار مابين متوسطة لفوق المتوسطة على القرى وتوابعها .

وتنتظم حركة المرور بشوارع الاسماعيليه في ساعات المساء رغم برودة الطقس وسرعة الرياح فيما تشهد المتنزهات والأندية إقبالا متوسطا من الأهالي تزامنا مع بدء عطلة نهاية الأسبوع.

ومن المتوقع أن تستمر موجة الطقس المتقلب لعدة أيام مقبلة .

وبلغت درجة الحرارة الصغرى ٩ والعظمى ١٧ .وحتى الآن تواصل اعمال الصيد ببحيرة التمساح والبحيرات المرة وقناة السويس أعمالها دون توقف مع احتمالية توقفها خلال الساعات المقبلة مع استمرار سرعة الرياح.



