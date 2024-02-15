صبا مبارك تحبس مشاعرها وتختنق الدموع بعينيها لحظة وفاة والدتها فى "بين السطور"

شهدت الحلقة 14 من مسلسل “بين السطور" تلقي صبا مبارك أقسى خبر في حياتها وهو وفاة والدتها ونقطة ضعفها في الحياة، وذلك أثناء تقديمها لبرنامجها الحواري الشهير بين السطور على الهواء مباشرة.

بعد إلقائها المقدمة الافتتاحية لبرنامجها وأثناء فاصل قصير، تتلقى الإعلامية هند سالم (صبا مبارك) خبر وفاة والدتها، فتصاب بصدمة وحزن شديدين، وما تكاد تنهمر دموعها من عينيها، حتى تسمع صوت المخرج يعلن بالعد التنازلي عن العودة إلى البث مرة أخرى، فلا تجد هند مفراً من مواجهة الكاميرا، فتحبس مشاعرها وتختنق الدموع في عينيها، لتواريها بابتسامة تعلو وجهها.

صبا مبارك

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 13 من مسلسل “بين السطور” حيث تم التحقيق مع ملك (سلمى أبو ضيف)، حول علاقتها بجيمي (محمد علاء)، وخلال الأحداث قامت باخبار الضابط عن كيفية قيام جيمى بالتقرب منها، أثناء محاولتها إقناعه بإجراء حوار معها مثل هند (صبا مبارك)، وبعد التحقيق معها يتم حبسها على ذمة التحقيقات بسبب تضاربها أقوالها.

سلمي أبو ضيف

تذهب هند إلى والدة حاتم (أحمد فهمى) للحديث معها عنه، وعن أسباب رفضها لها، لتخبرها هند أن حاتم هو كل حياتها وأنها تريد إنجاح علاقتها بحاتم، كما تعترف لها أنها حملت فى بداية زواجها من حاتم، وكيف أنها غلطت في ذلك الوقت وقامت بإجهاض الطفل، لتثور عليها والدته، وتطلب منها أن تعطى لها فرصه بإسعاد حاتم وتصليح علاقتها به.

ويحتفل الفنان أحمد فهمى، اليوم الأربعاء، بنجاح مسلسله "بين السطور"، وذلك خلال ظهوره ضيفاً فى برنامج "أجمد 7 الساعة 7”، عبر إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم TV"، مع المذيعة جيهان عبدالله.

ويكشف أحمد فهمى خلال اللقاء كواليس تصوير المسلسل للمرة الأولى، ويحكي عن أصعب المشاهد التى مرت عليه فى العمل، كما يعلن خلال الحلقة عن كواليس اغانيه مع الفريق الغنائي الأشهر فى مصر والوطن العربى فريق واما، ورحلة نجاح الفريق على مدار أكثر من 20 عاما.

أحمد فهمي

مسلسل "بين السطور" مكون من 30 حلقة ومأخوذ من فورمات كورى، وهو معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة أحمد فهمى، صبا مبارك، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، دنيا المصرى وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مثيرة شهدتها الحلقة 10 من مسلسل “بين السطور”، حيث اشتعلت الأحداث، بين حاتم (أحمد فهمي)، وهند (صبا مبارك)، مع محاولته لمعرفة طبيعة العلاقة بينها وبين جمال (محمد علاء).

أحمد فهمي

كما تقوم والدة هند بمحاولة التحدث مع حاتم، كما تفاجأ هند رئيس القناة برغبتها في التقدم لمنصب نقيب الصحفيين،وتقوم باستقبال طلبات الصحفيين.

بينما يحاول رامي (عمر شرقي) مجددا مع شقيقه جمال، لإقناعه بإعطائه أموال من أجل الاستوديو الخاص به، ومشروعاته الغنائية، ولكن يرفض جمال، وتفاجأ هند رئيس القناة بقرار استقالتها من القناة.

أحداث شيقة شهدتها الحلقة الرابعة من مسلسل "بين السطور" بطولة الفنانين صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on.

حيث استقبلت هند سالم مكالمة من أحد الاشخاص ليبلغها أن والدتها فى المستشفى بعد وعكة صحية شديدة، ولكنها تركتها فى المستشفى لتسافر إلى الواحات لتصوير حلقة جديدة مع جيمى أندرسون، بعدما كلفتها القناة بعمل حوار معه مجددا.

وشكت ناردين فرج فى زوجها محمد علاء - جيمى أندرسون، أن هناك علاقة قديمة مع هند سالم صبا مبارك، عندما شاهدته يجلس معها فى السيارة وتراجعت حتى لا يراها زوجها أو هند.

كما يتابع حاتم عز الدين - أحمد حاتم حوار زوجته الإعلامية هند سالم مع جيمى أندرسون على يوتيوب، لتظهر عليه ملامح الشك والغيرة بسبب طريقة حوارها معه.

وتطورات عديدة شهدتها الحلقة الثالثة من مسلسل “بين السطور” بطولة النجوم صبا مبارك وأحمد فهمى ومحمد علاء، الذى يعرض على قناة on.

حيث قابلت هند سالم- صبا مبارك جمال عبد الكريم- محمد علاء جمايكا وزوجته ناردين فبج، والتى أكدت لزوجها أنها صديقة لهند سالم منذ الصغر وأصدقاء مدرسة وجيران، وبدأت فى سرد قصة حبها مع جيمى.

كما تحدث جيمى أندرسون مع هند سالم وطلب منها الرجوع لوكيله من أجل الموافقة على ظهوره الإعلامى معها فى برنامجها، فطلبت منه الرد سريعا.

بينما أكدت هند سالم لرئيس تحرير برنامجها أن جيمى سيظهر فى البرنامج وتؤكد عودتها للبرنامج وتستحوذ عليه مرة أخرى، ليأتى إليها الرد سريعا ويظهر لاعب الرماية العالمى معها فى البرنامج.

وعندما ذهب للقناة قابلته ملك شهاب - سلمى أبو ضيف بالصدفة ليتحدثا، وتحاول أن تأخذه من هند سالم.

وخلال المقابلة ظل أحمد فهمى يشاهد الحلقة ويراقب طريقة زوجته.

وكانت انطلقت أولى حلقات مسلسل بين السطور على قناة ON، وظهرت خلالها الفنانة سلمي أبو ضيف بشخصية ملك شهاب، وهي إعلامية شابة، وبينها وبين هند (صبا مبارك) منافسة شرسة والغيرة تشتعل بينهما.

وظهرت على وجه سلمى أبو ضيف الغيرة والحقد، خاصة بعد حصول هند (صبا مبارك) على جائزة أفضل إعلامية للمرة الخامسة على التوالي وبعدها تواجه ملك والدها وتبلغه أنها في يوم ما ستحصل على الجائزة، بدون واسطة أو مساعدة منه.

سلمي أبو ضيف

أبطال بين السطور

مسلسل بين السطور يعرض يوميا على قناة ON الساعة 8 مساء، ويضم عددا كبيرا من النجوم، من أبرزهم: صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، محمد علاء جاميكا، دنيا المصري، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي.

سلمي أبو ضيف

أنف وثلاث عيون

وفي سياق آخر، تنتظر سلمى أبو ضيف عرض فيلم أنف وثلاث عيون، ومن المقرر عرضه يوم 31 يناير في السينمات، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والفيلم من إخراج أمير رمسيس.ويذكر أن أحدث أعمال سلمى أبو ضيف هي تقديمها شخصية جميلة في مسلسل زينهم والذي تصدر المركز الأول على منصة watch it طوال عرض حلقاته.

وكان شهد العرض الخاص لفيلم “ليه تعيشها لوحدك” غياب الفنانة سلمي أبو ضيف عن حضور العرض الخاص الأول اليوم بإحدي سينمات السادس من أكتوبر.

وكانت طرحت الشركة المنتجة لفيلم "ليه تعيشها لوحدك" للنجوم خالد الصاوي وشريف منير البوسترات الفردية لكل ابطال الفيلم تمهيدا لطرحه بجميع دور العرض ليشارك في موسم رأس السنة، ومن المقرر ان يطرح في دول الخليج يوم 18 يناير.

قصة فيلم ليه تعيشها لوحدك



تدور أحداث فيلم ليه تعيشها لوحدك في إطار إجتماعي من خلال قصة إنسانية بين خالد الصاوي وشريف منير وسلمي ابو ضيف التي تقع في حب رجل في عمر والدها، وتتوالي الاحداث في إطار تشويقي.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك



فيلم ليه تعيشها لوحدك، كتبه الدكتور أحمد عزيز وللمخرج حسام الجوهري وبطولة النجوم خالد الصاوي، شريف منير، سلمي ابو ضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، فاطمة عادل، رؤي شنوحة، أمينة شلباية في أولي تجاربها بمجال التمثيل.

وكانت حرصت الفنانة الشابة سلمى أبو ضيف، على توجيه رسالة إلى الفنانة غادة عبد الرازق بعد نجاح حكاية تحت الحزام من مسلسل حدث بالفعل.

حيث كتبت سلمى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ شكرا أوي يا دكتور عليا برضه بحبك”.

يتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف يمكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

يذكر أن سلمى أبو ضيف، حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة ضمن مهرجان "القاهرة للدراما"، عن مشاركتها في مسلسل "رسالة الإمام"، الذي عُرض ضمن أعمال الموسم الرمضاني السابق 2023، وحقق نجاحًا كبيرًا لأنه قدم حكاية الإمام الشافعي، وضم عدد من الفنانين ومنهم خالد النبوي، نضال الشافعي، فرح بسيسو، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج الليث حجو.

وكانت حصدت كل من سلمى أبو ضيف عن مسلسل "رسالة الإمام"، ورنا رئيس عن "موضوع عائلى 1"، ونانسى صلاح عن "ستهم"، جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد مناصفة بينهن، وذلك فى حفل توزيع جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين الجديدة.