الشيخ محمد أصلان: شهر شعبان له مكانة كبيرة.. والرسول كان يصوم معظمه

قال الشيخ محمد أصلان، إن شهر شعبان له مكانة كبيرة وربما يغفل عنه بعض الناس، مؤكدا أن الرسول كان يصوم معظم شهر شعبان وذلك لفضله الكبير



وأضاف أصلان: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه؛ فعن أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - قالت: «كان رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلم يصوم حتى نقول لاَ يفطر ويفطر حتى نقول لاَ يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إِلاَ رمضان وما رأيته اكثر صياما منه في شعبان“، اخرجه البخاري ومسلم ».



وتابع: عن أسامة بن زيد –رضي الله عنهما-، قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: “ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعْمَالُ إِلَى رب العالمين فأحب أَنْ يُرْفَعَ عملي وأنا صائم” اخرجه أحمد والنسائي والبيهقي في شعب الإيِمَانِ.».

واختتم الشيخ محمد أصلان، قائلا تنبيه مهم

مما ينبغي الانتباه منه دعاء اعتاد بعض الناس على ترداده في هذه الليلة وهو: “اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقترا علي في الرزق فامح اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وطردي وإقتار رزقي …” فهذا اللفظ لم يثبت عن أحد من الصحابة الكرام. ويجب الاعتقاد أن مشيئة الله أزلية أبدية لاَ يطرأ عليها تغير ولا تحول كسائر صفاته كعلمه وقدرته وتقديره وغيرها.