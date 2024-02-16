عبد الفتاح جريني يطرح أغنيته الجديدة "على بالى" علي يوتيوب

طرح المطرب عبد الفتاح جريني أغنيته الجديدة بعنوان "على بالي" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع عبد المغيث، وميكس وماستر جلال حمداوي.

وتقول كلمات الأغنية : وعلى بالي ياناسيني ولا يوم صورتك من عيني، انا يامشات غير قوليلي فين راك والله أنا نادم، اه ياغالي رجعيلي تمنيت أنا غير تسمعيلي، وخا لكلام ماكافيني ارحم قلبي من الآه، ومازال انا في انتظار أنا مليت حالي ياغالي ماتعالي نعوض اللي فات.

و كان قال عبد الفتاح الجريني وزوجته، في تصريحات لهما إنهما سعيدان جداً بالغناء مع نجم بوليوود شاروخان في احتفالية إطلاق فيلمه الجديد التي أقيمت في دبي، و شاروخان صديق بالنسبة لهما، وليس فقط مجرد عمل، موضحين:" نتشرف دائما بمشاركته أفلامه الجديدة خصوصا بأغان عربية".

قصة فيلم شاروخان

وتدور أحداث فيلم شاروخان الجديد حول بطل يحاول تصحيح أوضاع المجتمع على طريقة فانديتا، ويواجه شخص خارج عن القانون تسبب في معاناة الكثيرين.

فيلم شاروخان الجديد Jawan يشارك في بطولته عدد من نجوم بوليوود أبرزهم نايانثارا، سانيا مالهوترا، فيجاي، سونيل جروفر، وهو من إخراج أتلى كومار.