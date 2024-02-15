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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدين عمليات هدم منازل الفلسطينيين نفذتها إسرائيل في القدس الشرقية

الخارجية الفرنسية
الخارجية الفرنسية

أدانت فرنسا عمليات هدم منازل الفلسطينيين التي نفذتها السلطات الإسرائيلية أمس الأربعاء في القدس الشرقية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان - في تصريحات اليوم الخميس- إن باريس تشدد على أن عمليات الهدم في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما تُذكر فرنسا بإدانتها الشديدة لسياسة الاستيطان، من بينها عمليات الهدم في القدس، داعية السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها أن تزيد من حدة التوترات.

هذا وقامت السلطات الاسرائيلية بهدم منزل القيادي المجتمعي فخري أبو دياب، الناشط ضد عمليات الهدم التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، وهو منزل يقع بالقرب من البلدة القديمة بالقدس المحتلة.

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