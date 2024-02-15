لعشاق المأكولات البحرية| طريقة عمل الكاليماري بالجرجير والريحان

الكاليماري من المأكولات البحرية التي يحبها البعض، وتتعدد طرق طهيه إما مقلياً أو مشوياً أو مطبوخاً مع تشكيلة خضار، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل الكاليماري بالجرجير والريحان.

الكاليماري

طريقة عمل الكاليماري

المقادير

-الكاليماري : 1 كيلو

- زيت الفول السوداني : نصف ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- عصير الليمون : حسب الرغبة

- صلصة السمك : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- صلصة الثوم الحارَّة الجاهزةً : حسب الرغبة

- الجرجير : 2 كوب

- أوراق الريحان : كوب

- خيار : كوب (صغير ومقشر)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- البصل الأحمر : نصف حبة (مقطع شرائح رقيقة)

- الفول السوداني : نصف كوب (محمص)





طريقة التحضير

تبلي الكاليماري بالزيت، والتوابل، والملح، والفلفل.

ضعي الكاليماري على الشواية الساخنة واشويه لمدة 5 دقائق حتى ينضج تماماً وتظهر عليه علامات الشواء.

سخني حساء صلصة الثوم، واخلطي عصير الليمون مع صلصة السمك، وأضيفي السكر إلى صلصة الثوم الحارة، وقلبي المكونات حتى تمتزج جيداً.

قطعي الكاليماري المشوي إلى حلقات بنصف بوصة.

في طبق التقدي، ضعي الكاليماري، والجرجير، والخيار، والطماطم، والبصل، والفول السوداني مع الصلصة، وقدمي السلطة باردة أو ساخنة حسب الرغبة.