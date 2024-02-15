الهلال السعودي يفوز على سباهان أصفهان الإيراني بدوري ابطال آسيا

تمكن الهلال السعودي من تحقيق الفوز على مضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب نقش جهان بمدينة أصفهان في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا.

تقدم رامين رضائيان هدف فريق سباهان في شباك الهلال السعودي في الدقيقة 37.

وادرك تعادل مالكوم دي أوليفيرا لفريق الهلال السعودي في الدقيقة 57، وفي الدقيقة 90+4 سجل ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني للزعيم السعودي، وأضاف الهدف الثالث للأزرق اللاعب عبدالله الحمدان في الدقيقة 90+6.

وتقرر اقامة مباراة العودة بين الهلال و سباهان في ملعب االزعيم بالعاصمة السعودية الرياض، يوم الخميس القادم.

تشكيل الهلال السعودي ضد سباهان

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، حسان تمبكتي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش، سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا.