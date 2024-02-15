رئيس شعبة الأدوية: العملة الصعبة وغلق باب المندب وراء النواقص في الصيدليات

يشهد سوق الأدوية في مصر نقص بالأدوية المستوردة والمصرية داخل الصيدليات، الأمر الذي آثار مخاوف المرضى لعدم توفر في الأدوية، خاصة بعض أدوية البرد والسكري والجلدية والأورام وغيرها من النواقص المستورد ونقص فى المواد الخام.

وفى هذا السياق، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن الحديث عن وجود نواقص في الأدوية ليس صحيحا بشكل كامل، ولكن هناك لكل دواء بديل، ولكن بعض المستورد الذى ليس له بديل فى السوق المصرى هو الذى يعد من النواقص.

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

واشار عوف في تصريحات لـ "بوابة الوفد"، إلى أن النواقص التي يتحدث عنها البعض غير حقيقة فهناك بدائل يمكن الاعتماد عليها ، المرضى الذين يبحثون عن بدائل ولا يجدها يتواصل مع رقم 15301 وهو الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية، ونؤكد أن الهيئة ستوجه المريض للأماكن الموجود فيها العلاج.

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن المصريين لابد أن تتغير فى ثقافتهم لأنه إذا المريض سأل على "البنادول" كمثال ولم يجده يكون حديثه أن هناك نواقص، ويتجه الغير لجمع الكميات الموجودة فى السوق فيحدث نواقص بسبب كثافة السحب على الدواء.

وأكد عوف أن الحكومة المصرية دائما تحتفظ مخزون يكفى لثلاثة شهور، والنواقص من الأدوية متأثر بسبب غلق باب المندب وعدم توافر العملة الصعبة مما ياسبب فى تاخر وصول المواد الخام