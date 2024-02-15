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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

صحة الدقهلية :انتهاء أعمال التدريب علي مبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية

بوابة الوفد الإلكترونية

اعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية انتهاء أعمال التدريب  علي مبادرة الكشف المبكر وعلاج الاورام السرطانية  حيث سيتم تدشينها بالمحافظة  ضمن المرحلة الثالثة للمبادرة

وقال الدكتور تامر الطنبولي مدير إدارة الرعاية الأساسية بالدقهلية أن التدريب استمر علي مدار اسبوع من 11 فبراير و حتي 15 فبراير

و أضاف ان التدريب تضمن عدد 400صيدلي و 500مدخل بيانات و250رائدة ريفية و 125من العاملين بمستشفيات الإحالة

من جانبه صرح الدكتور أحمد المكاوى مسؤول المبادرات الرئاسية  بالدقهلية أن المبادرة عبارة عن  استبيان داخل منشات الرعاية الاولية لتقييم واكتشاف المراحل المبكرة من أورام الرئة  والقولون والبروستاتا وعنق الرحم وتستهدف المواطنين من سن 18 سنة فما فوق ويتم احالة الحالات المشتبه بها الي المستشفيات المتخصصة مجانا وذلك ضمن مبادرات الصحة العامة 100مليون صحة 

وذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية برفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة 

 

الجريدة الورقية