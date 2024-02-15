الإستثمار في العنصر البشرى وأثره على النمو نظوة لاعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي ،و بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ، لقاء توعوي حول (لإستثمار في العنصر البشرى وأثره على النمو الإقتصادي) بالمدرسة الثانوية الفنية العسكرية بنين .

و تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،وفى إطار فعاليات حملة (تنمية الأسرة المصرية) تحت شعار "أسرتك ثروتك"

تناول اللقاء أهمية الاستثمار في رأس المال البشرى ، وهو أحد أهم المقومات الأساسية فى بناء المجتمعات ، وجوهر التنمية المستدامة، بالإضافة الي جهود الدولة في تحقيق ريادتها الإقتصادية والعلمية من خلال الإستثمار الأمثل لثرواتها البشرية فى شتى المجالات.