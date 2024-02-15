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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

الإستثمار في العنصر البشرى وأثره على النمو نظوة لاعلام دمنهور

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة  أميرة الحناوي ،و بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ، لقاء توعوي حول (لإستثمار في العنصر البشرى وأثره على النمو الإقتصادي) بالمدرسة الثانوية الفنية العسكرية بنين .

و تحت رعاية  الدكتورة نهال بلبع  - نائب محافظ البحيرة  ،وفى إطار فعاليات حملة (تنمية الأسرة المصرية) تحت شعار "أسرتك ثروتك" 

 تناول اللقاء أهمية الاستثمار في رأس المال البشرى ، وهو أحد أهم المقومات الأساسية فى بناء المجتمعات ، وجوهر  التنمية المستدامة، بالإضافة الي جهود الدولة في تحقيق ريادتها الإقتصادية والعلمية من خلال الإستثمار الأمثل لثرواتها البشرية فى شتى المجالات.

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