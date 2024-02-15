رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة لأحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة والذى يجريه أحد تشكيلات الجيش الثالث الميدانى على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وألقى اللواء أ. ح شريف العرايشى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أكد خلالها حرص رجال الجيش الثالث الميدانى على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى نطاق المسئولية.

واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض التقارير والقرارات وإجراءات تنظيم التعاون التى تم تنفيذها خلال المراحل المختلفة للمشروع، كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين فى أسلوب تنفيذ المهام المخططة وكيفية اتخاذ القرار المناسب خلال المواقف الطارئة طبقاً للمتغيرات المختلفة أثناء مراحل سير العمليات، مشيداً بالأداء المتميز والتخطيط الراقى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى واعتزازه بالجهد الذى يبذله رجال الجيش الثالث الميدانى لتنفيذ المهام والواجبات المكلفين بها لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمنظومة التدريب القتالى لكافة التشكيلات والوحدات وصولاً لأعلى مستويات الجاهزية والاحترافية فى تنفيذ المهام تحت مختلف الظروف، حضر تنفيذ المشروع عدد من قادة وضباط القوات المسلحة.