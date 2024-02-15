عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية بقرية تطون

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من اللقاءات الثقافية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة خلال شهر فبراير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك شارك فرع ثقافة الفيوم في احتفالية المجلس القومي للمرأة بمركز شباب قرية تطون التابعة لمركز إطسا، تضمنت عرض فني لفرقة عرب الفيوم البدوية، تم خلالها تقديم عدد من الأغاني البدوية التي تشتهر بها الفيوم، بالإضافة إلى عرض أراجوز للفنان إميل ألفونس حول مخاطر الهجرة غير الشرعية.

وعقد بيت ثقافة إطسا ورشة حكى لقصة بعنوان "الديك والرحى" من الحكايات الشعبية الروسية، ترجمة سهير المصادفه، وذلك بحضانة ديزني بإطسا، قدمتها نجاه شعبان أخصائي الطفل، استعرضت خلالها السعى الدائم للآباء والأمهات من أجل كسب الرزق وغرس الخلق الطيب فى أبنائهم، وعلى الانسان أن يدرك أن ما يمر به هو حكمة من الله سبحانه وتعالي.

وإستمرارا للأنشطة الفنية لتنمية وإكتشاف الموهوبين، شهدت مكتبة حي جنوب ورشة فنية للرسم الحر، بإشراف أحمد مهنا أخصائي الفنون التشكيلية، وبحضور طلاب مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية.

ورش فنية لتصميم لوحة عن الفلكلور الشعبى بثقافة الفيوم

وفي ذات السياق، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة فنية من الناصيبيان وقماش الجوخ والفوم الملون، لتصميم لوحة عن الفلكلور الشعبى، نفذها كلا من هناء عطية وأسماء فريد محسن مسئولي الفنون التشكيلية، كما يواصل قسم الفنون التشكيلية بالفرع، ورش فنية لتعليم أساسيات الرسم بالقلم الرصاص والتظليل تدريب وإشراف أسماء فريد.

من جانب آخر، عقد نادي أدب قصر ثقافة الفيوم الورشة الأدبية الأسبوعية للإستماع لعروض وأعمال رواد وأعضاء النادي ومناقشتها، أدارها الروائي محمد جمال الدين، حيث بدأت الورشة بإلقاء قصيدة رومانسية للشاعر أحمد فيصل بعنوان "حبيبتي"، تلاه مناقشة "جمال الدين" موضحا الفروق بين النص والتأويل، قائلا: أنه نصا جيدا، ولكنه مزدحم بكثرة الصور والمتكررة في معناها، مما يؤثر علي قيمته الأدبية، وأن عليه بالقراءة المستمرة لكبار شعراء العامية.

جاءت الفعاليات ضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع.