محمد منير وعمرو دياب .. 24 ساعة تجمعهما في حفلات شتاء القاهرة 2024

يجتمع الكينج محمد منير والفنان محمد منير، غدًا الجمعة، في حفل واحد على مسرحين مختلفين ضمن سلسلة حفلات شتاء القاهرة التي تضم عدد كبير من نجوم الغناء.

حفلات شتاء القاهرة 2024.. محمد منير وعمرو دياب في يوم واحد

يحيي محمد منير حفله الغنائي داخل أحد المنتزهات في التجمع الخامس بمشاركة الفنان رامي صبري والفريق الغنائي شارموفرز.

بينما يلتقي الهضبة عمرو دياب بجهوره في حفله الغنائي الضخم على مسرح المنارة بالقاهرة، بعد طرح ألبومه الجديد “مكانك”، وتم نفاد التذاكر بالكامل بعد أيام قليلة من طرحها.

نجاح ضخم لـ ألبوم عمرو دياب الجديد “مكانك”

وكان قد طرح عمرو دياب حديثًا ألبوم مكانك، الذي مازال يتصدر قوائم الأكثر استماعاً محليًا وعربيًا على منصة الموسيقة الشهيرة “أنغامي”، وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 30 مليون مشاهدة خلال مايقرب من شهر من طرحه عبر المنصة.

ألبوم مكانك عمرو دياب

جاء عمرو دياب في ألبوم مكانك بـ 12 أغنية “بيوحشنا، سلامك وصلي، معرفش حد بالاسم ده، ظبط مودها، واخدين راحتهم، مكانك، ياقمر، لوحدنا، الكلام ليك، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة”.

وفي بداية أسبوعه الثالث يتصدر مكانك الأكثر استماعًا محليا وعربيًا على منصة أنغامي الشهيرة بعدد من أغاني “مكانك”.

تعاون عمرو دياب في ألبوم “مكانك” مع عدد من الشعراء والملحنين منهم.. الشعراء: بهاء الدين محمد، وأيمن بهجت قمر، وتامر حسين، ومؤلف أغاني المهرجانات مصطفى حدوتة، وعزيز الشافعي مؤلفًا وملحنًا، ومن الملحنين: محمد يحيى، وإسلام زكي والموزعين توما، وأسامة الهندي، ووسام عبدالمنعم.

إنتاج عمرو دياب في عامين.. طغيان المقسوم والغزل ودراما قليلة:



خلال العامين الماضيين غلب على إنتاج الأغاني المنفردة لعمرو دياب شكل المقسوم في الموسيقى والغزل في الكلمات مع بعض التجارب الدرامية القليلة، ومن هنا أعلن جمهوره الشوق لإنتاج ألبوم كامل يحتوي على عدد من الألوان الغنائية البعيدة قليلًا عن الغزل والمقسوم.