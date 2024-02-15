مفيدة لأولادك.. طريقة عمل سلطة الفاصوليا بزيت الزيتون

تعد سلطة الفاصوليا من الأطباق الصحية الغنية بالفيتامينات والألياف الهامة للجسم، كما تساعدك علي الشعور بالشبع، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.





سلطة الفاصوليا

طريقة عمل سلطة الفاصوليا

المكونات

كوب فاصوليا بيضا مسلوق

كوب فاصوليا حمراء مسلوق

بصلة كبيرة

نصف كيلو فاصوليا خضراء

ملح

فلفل اسود

ربع كوب خل

زيت زيتون أو عادي

طريقة التحضير

يقطع البصل جوانح و يوضع عليه الخل و يترك جانبا.

احضري إناء وضعيه على النار به مقدار من الماء

ثم ضعي الفاصوليا الخضراء حتى تسلق وتصفي جيدا.

ثم حضري بولة وضعي فيها الزيت و الملح و الفلفل و يخلط.

ويوضع على البصل بالخل ويوضع على النار ويقلب

ثم ضعي الفاصوليا الخضراء والحمراء والبيضاء.

يقلب جميعًا بشكل جيدا وترك حتى النضج.

ومن الممكن أن تزين بالبقدونس.

ثم ضعيها في الثلاجة لمدة ساعتين حتي تتشرب من الدريسنج وتقدم كوجبة خفيفة مابين الوجبات أو كوجبة أساسية.