"المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .. تحديات وإنجازات" ندوة بإعلام أسيوط

في إطار الحملة الإعلامية التي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات حول تنمية الأسرة المصرية تحت شعار “أسرتك ثروتك" وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة .. نظم مركز إعلام أسيوط تزامناً مع القافلة الطبية المنظمة من إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة باسيوط بقرية بنى حسين وبالتعاون مع المجلس القومي للسكان ندوة إعلامية بمقر الوحدة المحلية لقرية بني حسين وذلك تحت عنوان "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية .. تحديات وإنجازات"

وبحضور محمد عبده بخيت رئيس فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي عامر عضو المجلس القومي للمرأة بأسيوط

والشيخ على الشريف واعظ بمنطقة وعظ أسيوط الازهريه كما شارك بالحضور نشأت محمود رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى حسين وامال حمدى وسميرة شوقي مسئولى وحدة السكان بمركز أسيوط وكذلك بحضور عدد كبير من أهالي قرية بني حسين وبعض القيادات الشعبية والتنفيذية والمحلية في القرية وشهد النقاش تفاعل كبير من الحضور في التعليقات وطرح الأسئلة .

تناول اللقاء التعريف بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية باعتباره الهدف الاستراتيجي العام لخطة تنمية الأسرة المصرية الذي يسعى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة والارتقاء بخصائص السكان باعتبارها أحد عوامل قوة الدولة، مستوى التعليم، معدل الفقر، فرص العمل

وتطرق المحاضرون إلى أن القضية السكانية هي قضية مصر الأولى فمن المهم أن يتكامل أداء كل الوزارات في هذه القضية حتى نتمكن من إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي وحقوقي، فتحقيق التنمية، لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع ..

كما تم التركيز على أن المشروع سيشمل إنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية إضافة إلى تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، وذلك بما يحقق أهداف الدولة للارتقاء بجودة حياة الأسرة المصرية ..

هذا وقد تم دعوة المشاركات فى اللقاء لزيارة القافلة الطبية الكائنة اليوم بالوحدة الصحية بقرية بنى حسين للتعرف والاستفادة من الخدمات التى تقدمها القافلة الطبية من وسائل تنظيم الأسرة وكذلك الاستشارات الأسرية وخدمات الصحة الانجابية

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة