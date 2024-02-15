دفع المعلنين رسوم Apple على منشورات Facebook وInstagram المعززة

تقول Meta إنها ستبدأ في جعل الشركات والشخصيات المؤثرة تغطي تكلفة رسوم بنسبة 30 بالمائة تفرضها Apple عندما يدفعون مقابل الترويج لمنشوراتهم على تطبيقات Facebook وInstagram iOS. في عام 2022، قامت شركة Apple بتحديث سياسة متجر التطبيقات الخاصة بها لتطبيق التخفيض بنسبة 30 بالمائة الذي تتطلبه عمليات الشراء الرقمية على المنشورات المعززة، مدعية أنها كانت عمليات شراء داخل التطبيق فعليًا. يقوم Meta الآن بتمرير هذه التكلفة الإضافية إلى المعلنين.

بدءًا من وقت لاحق من هذا الشهر في الولايات المتحدة وفي أسواق أخرى في وقت لاحق من هذا العام، ستتولى شركة Apple مسؤولية فوترة المنشورات المعززة من خلال التطبيقات. عندما تصبح الرسوم البالغة 30 بالمائة قابلة للتطبيق، سيكون الأمر أكثر تكلفة بالنسبة للمعلنين للدفع مقابل المنشورات التي يتم ترويجها على تطبيقات Instagram وFacebook iOS. يمكنهم الالتفاف حول رسوم Apple من خلال تصفح الويب عبر الهاتف المحمول أو سطح المكتب بدلاً من ذلك.

تقول Meta إن يديها مقيدة، حيث يتعين عليها إما اللعب وفقًا لقواعد Apple أو إزالة ميزة النشر المعزز من تطبيقات iOS الخاصة بها. وكتبت الشركة في منشور بالمدونة: "لا نريد إزالة القدرة على تعزيز المنشورات، لأن هذا من شأنه أن يضر الشركات الصغيرة من خلال جعل الميزة أقل قابلية للاكتشاف وربما يحرمهم من وسيلة قيمة للترويج لأعمالهم".

سيحتاج أولئك الذين لا يمانعون في دفع مبالغ إضافية للترويج للمشاركات عبر تطبيقات iOS إلى إجراء عملية دفع مختلفة أيضًا. سيتعين عليهم إضافة أموال مدفوعة مسبقًا إلى حساباتهم والدفع مقابل المنشورات المعززة قبل نشرها بدلاً من دفعها بعد تشغيل الإعلانات.

إذا أضاف المعلنون أموالًا مدفوعة مسبقًا من خلال تطبيقات Facebook أو Instagram iOS، فسيخضعون لرسوم خدمة Apple بنسبة 30 بالمائة. وبدلاً من ذلك، يمكنهم إضافة أموال إلى حساب Meta الخاص بهم على سطح المكتب أو الويب عبر الهاتف المحمول. وبهذه الطريقة، يقول ميتا، يمكنهم استخدام الأموال لتعزيز المنشورات "من أي أداة، بما في ذلك تطبيقات Instagram أو Facebook iOS، دون تكبد رسوم".