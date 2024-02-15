ترامب: استعداد بايدن لتخصيص المليارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو

صرح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن استعداد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتخصيص مليارات الدولارات لأوكرانيا يثير الضحك في الناتو.

وحسب سبوتنيك، أوضح ترامب للصحفيين في استراحة خلال المحاكمة في نيويورك: "إنهم يضحكون على غباء الولايات المتحدة، التي يقودها رجل يعطي 60 مليار دولار في كل مرة يطلب أحد ذلك، إنهم يسخرون منا، ويعتقدون أننا بلد غبي بسبب قيادتنا".

وأشار إلى ضرورة توافق مدفوعات دول الناتو مع المدفوعات الأمريكية، إذ أن الولايات المتحدة تسهم بـ 200 مليار دولار، بينما باقي الدول بـ 25 مليار فقط.

وأضاف ترامب: "هذا الموضوع يشكل أهمية بالنسبة لهم، فنحن على مسافة بعيدة من الحدث ويوجد محيط بيننا، والوضع مختلف تماما".

ووجهت إلى ترامب ما مجموعه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، والتي وصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من قبل المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وأخطر هذه التهم تهدد ترامب بالسجن لمدة 20 عاما، وفي حال تم تحديد العقوبة بحدها الأقصى، فقد ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون، ووفقا للتهم مجتمعة، يواجه ترامب أكثر من 700 عام في السجن.

ويدعو البيت الأبيض أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى الموافقة العاجلة على مشروع قانون لتخصيص أكثر من 60 مليار دولار كمساعدة لأوكرانيا، بعد الموافقة على المبادرة من قبل مجلس الشيوخ، حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية. وبدوره، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون لن يكون قادرا على إجبار مجلس الشيوخ على تمرير مشروع القانون هذا.