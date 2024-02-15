النواب: إطلاق الداخليه لمبادرة "كلنا واحد" جزء من دورها الوطني

اشاد اللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بما حققته مبادرة " كلنا واحد " التي تطلقها وزارة الداخليه المصريه تحت رعاية رئيس الجمهورية لتقديم السلع المنخفضة للجمهور، مؤكداً بأن اعلان وزارة الداخلية عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. والتى ستنطلق غدا الجمعة 16 فبراير وتستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك، تأكيد علي وزارة الداخلية هي صمام أمان الجبهه الداخليه ، وركن رصين تقدم رسالتها الساميه في التخفيف عن المواطنين بتقديم السلع بأسعار مخفضة.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن وزارة الداخليه المصريه بقيادة الوزير اللواء محمود توفيق ، تؤكد دائما بأنها شرطة الشعب تبذل الغالي والنفيس لتحقيق أمن المجتمع ، وتقوم بأداء واجب وطني اخر يحتم عليها الوقوف بجانب الشعب المصري في مواجهه موجات غلاء الأسعار التي خلفتها الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثر بها الاقتصاد الوطني ، بإقامة معارض للسلع المخفضة ، علي مدار 20 مرحلة قدمت خلالها كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

ولفت وكيل دفاع النواب بأن توجيهات السيد وزير الداخليه واضحه ومحددة وصارمة بأن المواطن المصري فوق كل اعتبار وتوفير السلع والغذاء ، لايقل اهميه من توفير الأمن والاستقرار ، وان ما تساهم بة الداخليه في سبيل توفير السلع باسعار مخفضه ، جزء من دورها الوطني الشريف علي مر التاريخ التي تبرهن كل يوم علي انها حصن الأمن والأمان.

وتقدم ابراهيم المصري بالشكر والتقدير لوزير الداخلية الذي أحدث طفرة غير مسبوقة في مكافحة الجريمه والقضاء على الارهاب ، ولم يغفل الدور المجتمعي والإنساني الذي تقدمه الشرطه المصرية للشعب المصري من خلال معارض (كلنا واحد) التي اكدت ان الشرطه والشعب والجيش جسد واحد متلاحم في الازمات والمحن.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن إطلاق فعاليات المرحلة الخامسة والعشرين من مبادرة (كلنا واحد) بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وذلك إعتباراً من 16 فبراير الجارى وحتى نهاية شهر رمضان المبارك لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة

ولأول مرة تتضاعف أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة فى المبادرة لتصل إلى 2148 (2031 منفذ – 6 معارض رئيسية - 44 معرض فرعى – 67 شادر) بمختلف محافظات الجمهورية.