الدقهلية : وحدة الصيدلة الاكلينكية تبدأ بتفعيل خطتها الربع سنوية للعام 2024

اعلنت وحدة الصيدلة الاكلينكية بالدقهلية عن تفعيل خطتها الربع سنويه ابتداءا من يناير 2024

وقال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ان التفتيش الصيدلة الاكلينيكية قام بالمرور على عدد 5 مستشفيات (حميات المنصوره-صدر المنصورة-طلخا-السنبلاوين- اجا المركزى) وتقيم فرق الصيدله الاكلينيكيه والتشديد عل تطبيق ترشيد استهلاك المضادات الحيويه وذلك باتباع بروتوكولات العلاج المعتمده من التفتيش الاكلينيكى .

وتابع وكيل وزارة الصحة بالدقهلية كما قام بزيارة مركز المعلومات الدوائيه بمستشفيات (السنبلاوين –اجا المركزى) والحث على زياده التوعيه على الاستخدام الامن للادوية وتوعية المرضى بالاستخدام الامثل للادوية.إلى جانب المرور على مركز اليقظه الدوائيه و قسم المعلومات الدوائية بمستشفى السنبلاوين والتاكد من تسجيل الحالات فى VIGIFLOW .

واشارت الدكتورة إيمان عبد الله مدير عام الادارة العامة للصيادلة بالدقهلية الى تم استكمال المقابلات الشخصيه للصيادله الجدد للالتحاق بالمرحله الخامسه لتدريب الصيادله الاكلينيكين بعدد 9 مستشفيات (شبراهور -نبروه والمنزله العام-الجماليه-مست سلسيل-بلقاس العام –الكردى-ميت غمر-اجا) وبذلك تمت المقابلات الشخصيه لعدد 61 صيدلى وقد تم قبولهم . إضافة إلى أعمال الصيدلة الاكلينيكية بقسم القلب بالاضافه الى العنايه العامه للصيادله الاكلينيكين بالعناية العامة بمستشفى بلقاس.