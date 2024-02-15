صيد الدقي يفوز على طنطا بالدور التمهيدي لبطولة الجمهورية لكرة السلة

حقق فريق 14سنة ناشئين لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره نادى طنطا بنتيجة 52 / 46 فى المباراة التى اقيمت ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ببطولة الجمهورية.



ضمت قائمة الفريق اللاعبين على محمد، اسر محمد ، محمد احمد، حمزة اسامة، سيف الدين سامي، عمر شادى، ياسين ايمن، مصطفى محمد، يوسف محمد، كريم طارق، يوسف احمد، ياسين محمد احمد، ياسين محمد اسماعيل، يوسف محمد، محمد احمد، حسن محمد، اسر محمد، ياسين محمد، عمر شادى، يوسف احمد، كريم مصطفى، ادم حمد، عمر احمد محمد، عمر احمد جمال الدين، عبدالله هانى.



الجهاز الفنى والادارى :

رئيس الجهاز وائل الطنانى، نائب رئيس الجهاز محمود السداوى، مشرف فنى تامر معوض، مدرب الفريق شريف حسن، مخطط احمال بسام محمد، مدير ادارى على الخطيب، ادارى ابراهيم جمال، علاج طبيعى دكتور حسين فهمى، خدمات معاونة محمد محمود،احمد عصام لجنة كرة السلة.