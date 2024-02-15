صيد أكتوبر يهزم الزمالك فى مهرجان منطقة الجيزة لكرة السلة

حقق فريق ١٣ سنه ناشئين لكرة السلة بصيد أكتوبر الفوز على نادي الزمالك في اطار منافسات مهرجان منطقة الجيزة الذي أقيم على ملعب نادي الأخير.



مثل الفريق اللاعبين :ادهم محمد جوده،عبد الله هاني حسن،نور الدين هاني،يوسف عمرو خالد،مصطفي وائل محمد،أيمن طارق ممدوح،محمود احمد عبد العزيز، مصطفي محمود اسعد،أحمد اسلام محمد،أياد نمير محمد،مصطفي معتز مصطفى،يحيي احمد سمير،كرم محمد رشدي،حسن محمد كريم،علي محمد هاني،ياسين وائل احمد،عمر هشام سمير،ياسين حازم محمد،عمر كريم عادل،ادهم مصطفي عزت،علي عمرو عبد الله،سليم شريف ايهاب،مصطفي يو لوك،علي أحمد رياض،ابراهيم خالد حمد.



الجهاز الفني و الإداري: دكتور محمد جمال مدير فني، كابتن رمضان السيد مدرب الفريق، كابتن احمد الفقي إداري، دكتور عمرو عبد الموجود أخصائي اصابات.