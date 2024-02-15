محافظة دمياط تتابع جهود رفع مياه الأمطار

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، جهود الوحدات المحلية للمراكز والمدن لرفع تجمعات مياه الأمطار بكافة المناطق تزامنًا مع تعرض المحافظة لموجة من الطقس السئ وهطول الأمطار الغزيرة .

قامت الوحدات المحلية بالدفع بالسيارات والمعدات والفرق الفنية لرفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والطرق ، وذلك لتيسير الحركة المرورية و حركة المشاة ، حيث يتم استمرار تلك الأعمال بكافة المناطق ورفع درجة الاستعداد القصوى لحين تحسن الأحوال الجوية .

وتابعت عوض ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع شركة مياه الشرب وفروعها، جهودها في التعامل مع موجة الطقس وسقوط أمطار، من خلال توجيه سيارات الكسح لسحب المياه، والمرور على صفايات الأمطار والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع والطرق، ومتابعة جاهزية المعدات والأفراد والاستعداد الكامل لأي حالات طارئة لسرعة الاتصال بسرعة، باستمرار مع شركة الكهرباء الحالات للتأكد من جميع الأعمدة الكهربائية والتحويلات بالإضافة إلى تواجد فرق الطوارئ والتدخل السريع في الطوارئ.

وفي ذات السياق شهدت المناطق التي تأثرت بهطول الأمطار بمحافظة دمياط انتشار معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن المحافظة لرفع تجمعات مياه الأمطار ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمالية سقوط الأمطار، كما تم رفع حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة، ونشر فرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار بالمناطق الساخنة وخاصة الأنفاق والطرق السريعة والميادين الرئيسية.

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