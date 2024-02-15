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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

فيلم حديقة الحيوان يفوز بتنويه خاص في مهرجان بغداد السينمائي

فيلم حديقة الحيوان
فيلم حديقة الحيوان

حصل  فيلم التحريك القصير حديقة الحيوان للمخرج طارق ريماوي على تنويه خاص من لجنة تحكيم أفلام التحريك في مهرجان بغداد السينمائي الذي انعقد في الفترة من 10 حتى 14 فبراير، معلنًا بذلك عن بداية مليئة بالإنجازات لعام 2024، تكمل مسيرة حصده للعديد من الجوائز والنجاحات التي بدأها العام الماضي.

 

 تُعد هذه الجائزة أحدث الجوائز المنضمة لقائمة إنجازاته التي كان آخرها جائزة أفضل فيلم تحريك في مهرجان أوليمبيا السينمائي الدولي للأطفال والشباب. 

جزائز فيلم حديقة الحيوان في مختلف المهرجانات العربية والعالمية

وكان حديقة الحيوان قد فاز بـجائزة أفضل فيلم تحريك قصير في مهرجان البحرين السينمائي، وسبق وشارك في أكثر من عشرين مهرجان دولي من بينها مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي حيث شهد عرضه العالمي الأول، ومهرجان لبنان الدولي للأفلام القصيرة حيث فاز بجائزة أفضل فيلم تحريك، كما فاز بجائزة جوزيبي مايستري لأفضل فيلم تحريك في مهرجان كورتي دا سوجني أنطونيو ريتشي، وشارك في مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في الأردن، مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة والتسجيلية، ومهرجان الفيلم الفلسطيني في تورونتو.

أحداث فيلم حديقة الحيوان

 تنطلق الأحداث بينما يتجول سامي في أسوأ حديقة حيوانات في العالم أثناء بحثه عن كرته، وهناك يلتقي بنمر صغير يُدعى عزيز، والذي يتبعه في سعيه للعثور على مكان آمن للعب. رغم كل الصعاب، يصبحا صديقين، ولكن الخطر يتربص بهما في مخلفات الحرب. تلقى الفيلم دعمًا من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام، وفاز بجائزة للإنتاج المشترك من مؤسسة روبرت بوش ستيفتونغ، حديقة الحيوان من تأليف وإخراج ومونتاج طارق ريماوي، وإنتاج موريتز مايرهوفر، وأمينة عبدات، وشركة الإنتاج StudioNICE Creative، بينما تتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

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