مدير تعليم نجع حمادي يشدد على تفعيل الغياب الإلكتروني

ترأس الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية شمال قنا، اليوم الخميس، بمكتبه، اجتماعا استهدف رؤساء أقسام التعليم الابتدائي، و الإعدادي، والثانوي، والفني، والعلاقات العامة، والأمن، والتوجيه المالي والإداري، وشئون العاملين، والشئون القانونية، والتطوير التكنولوجي، ومديري المدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك بهدف القرارات الوزارية المنظمة لسير العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2023/2024، تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وأكد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، علي تفعيل مجموعات الدعم المدرسي، والإعلان عنها والاستعانة بمعلمين مؤهلين و متميزين للتدريس فيها واتخاذ الإجراءات المالية والإدارية المنظمة لذات الشأن، مع تفعيل حصص المشاهدة والأنشطة، مع التشديد علي التنفيذ والتفعيل.

وشدد مدير عام الإدارة، علي تنفيذ القرارات الوزارية، والكتب الدورية المنظمة العملية التعليمية، مع العمل علي تحقيق الانضباط المدرسي، مشددا علي متابعة الصيانة الدورية المدرسية.

وطالب الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام الإدارة، بتفعيل الغياب الإليكتروني ومتابعة نسب الغياب، و العمل علي جذب الطلاب إلي المدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي، والثانوي من خلا تنظيم محاضرات تقدم بواسطة أكفأ المعلمين مع الإعلان عنها في جداول بالمدارس.

وأشار مدير عام الإدارة، إلي أن وزارة التربية والتعليم أتاحت علي موقعها الإلكتروني، مواد تعليمية وتدريبية للصفوف من الرابع الابتدائي حتي الثالث الثانوي، والعمل علي تنظيم يوم رياضي وثقافي من كل أسبوع داخل المدارس، مع اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن أمن وسلامة التلاميذ والطلاب والمنشآت المدرسية.