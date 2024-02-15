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الجمعة 16 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل في الفيوم

حادث تصادم
حادث تصادم

 

أصيب 5 أشخاص فى  حادث تصادم سيارة ملاكي مع ترويسكل  بطريق القاهرة- اسيوط الغربي قبل مدخل مدينه الفيوم الجديدة ،  فى نطاق محافظة الفيوم ,تم نقل المصابين للمستشفى واخطرت النيابة التى تولت التحقيق .

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مرفق الإسعاف بوقوع حادث تصادم  سيارة ملاكي وترويسكل  على طريق القاهرة- اسيوط الغربي قبل مدخل مدينه الفيوم الجديدة ، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص .

انتقلت اجهزة الامن وسيارات الاسعاف وتبين إصابة محمد فوزي 21 سنة ،واحمد ربيع 26 سنة ، واحمد رجب 22 سنة  وناجح صبرة 27 سنة  ، سيد ممدوح ، 19 سنة ، تم نقل المصابين  إلى مستشفى الفيوم  العام  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تكريم مدير عام المشتريات بالجامعة

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، حفل تكريم عماد محمد عبدالله مدير عام المشتريات والمخازن لبلوغه السن القانونية للمعاشبحضور الدكتور  عرفة صبري حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والعلاقات الثقافية والبحوث، والدكتور  عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و أحمد رشاد أمين عام الجامعة وذلك اليوم الخميس ,

في بداية كلمته قدم الدكتور  ياسر مجدي حتاته الشكر  إلى عماد محمد عبد الله، على ما بذله من عطاء طوال سنوات العمل بالجامعة، موضحًا حرص إدارة الجامعة على تقدير وتكريم كوادرها المجتهدين والمتميزين في قطاعات العمل المختلفة. وأشار إلى أن هذا التكريم جزء من واجب الجامعة تجاه شخص تميز بكفاءته ونشاطه وإخلاصه في العمل، متمنيًا له دوام التوفيق والنجاح في صحة وعافية.

وأشاد الدكتور  عرفة صبري بمسيرة عماد محمد العملية، والمتمثلة في أخلاقه الرفيعة وانضباطه ونزاهته وتفانيه بكل إخلاص في العمل، مضيفًا أن هذا الجمع خير دليل على حب الناس، متمنيًا له السعادة في حياته القادمة.

وأكد الدكتور  عاصم العيسوي أن عماد محمد قدّم الكثير من الجهد لصالح العمل طوال سنوات خدمته، راجيًا الله أن ينعم عليه بالصحة والعافيةوبالإنابة عن عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس أعرب الدكتور  صالح العوني عن أرق تمنيات أعضاء هيئة التدريس الى عماد محمد بحياة سعيدة، مقدمًا اليه  التحية والشكر على ما قدم من جهد، وما تميزت به مسيرته المهنية من استقامة وإخلاص شديدين.

 

الجريدة الورقية